Doinița Oancea (cunoscută publicului din numeroase seriale TV) este una dintre cele mai discrete prezențe din showbiz-ul românesc. Deși inspiră prin naturalețe și sinceritate, viața ei personală rămâne, de cele mai multe ori, o enigmă, iar acum actrița a decis să explice de ce alege să își țină partenerul departe de ochii publicului.

Un proiect de suflet

Prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, actrița a radiat de entuziasm. Motivul? Se pregătește intens pentru o premieră personală, un proiect care o bucură și o provoacă în același timp. Este vorba despre organizarea primei tabere din viața sa, unde va participa alături de copii.

„Fac prima tabără din viața mea, sunt entuziasmată. Am o grămadă de treburi de rezolvat, cu o parte dintre copiii din școală. E prima tabără în care o să merg și eu, din viața mea, pentru că pe mine maică-mea nu mă lăsa niciodată în tabără, de teamă să nu pățească copilul ceva. Așa că o să-i distrez pe ei, dar o să mă distrez și pe mine, cred că o să fie o experiență superbă”, a declarat actrița.

„Mai bine nu știe nimeni nimic”

Dar dincolo de proiectele profesionale, fanii se întreabă de mult timp de ce își ține relația departe de ochii curioșilor. Până la urmă, care e problema cu puțină expunere, mai ales când ești o persoană publică? Ei bine, actrița are o explicație cât se poate de directă și sinceră, legată de modul în care presa construiește și, uneori, deconstruiește poveștile de dragoste.

„Sincer și foarte sincer, pentru că nu-mi plac titlurile care se pun de fiecare dată. Mai bine nu știe nimeni nimic, îmi văd de viața mea. Nu-mi place când oamenii pun extra de la ei și exagerează așa și conturează ei niște povești de dragoste extraordinare. Contează, clar, și cum răspunde interlocutorul, iar apoi, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, gata, nu mai exiști”, a explicat Doinița Oancea.

Strategia anti-paparazzi

Și totuși, a fost vreodată surprinsă de fotografi? Doinița Oancea recunoaște că s-a întâmplat, însă nu de puține ori a reușit să-i „plictisească” pe paparazzi prin… normalitate.

Cum vine asta?

Ea însăși explică mecanismul simplu, dar care, se pare, funcționează de minune pentru a-și păstra liniștea. nu le oferă nimic spectaculos de fotografiat. „M-au mai prins paparazzii, dar, de obicei, dacă e același om o perioadă de timp, mă văd o dată, de două ori și mă lasă în pace, că e același, că nu e nimic spectaculos.”