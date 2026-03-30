Mircea Lucescu, la vârsta de 80 de ani, a fost transportat de urgență la spital duminică, 29 martie, după ce a leșinat în urma unei sincope cardiace. În aceeași zi, selecționerul a anunțat că renunță la funcția sa. Numai că, dincolo de știrile oficiale, dialogul pe care l-a avut cu soția sa, Neli, spune totul despre devotamentul său pentru fotbal și despre limitele pe care familia le impune uneori.

Ultimatum de la soție: „Vezi că schimb yala!”

Deși recuperarea sa a fost rapidă, dorința lui Mircea Lucescu de a fi alături de echipa națională la meciul amical din Bratislava a rămas intactă. Aici a intervenit însă soția sa, Neli Lucescu, cu care este căsătorit din 1967. V-ați fi așteptat la altceva de la un om care trăiește pentru fotbal de o viață? Ei bine, se pare că doamna Neli a pus piciorul în prag, și pe bună dreptate.

Fostul internațional Dănuț Lupu a povestit pentru Fanatik episodul incredibil. „E bine, e zâmbăreț. El avea chef de plecat la Bratislava. El voia să meargă la meci, iar doamna Neli i-a spus ”Alo! Vezi că schimb yala, dacă nu vii acasă”. El vorbea serios… dar nici doamna nu glumea”, a relatat Lupu. Mircea și Neli Lucescu sunt împreună de aproape șase decenii și au un fiu, Răzvan Lucescu (antrenor la PAOK), și doi nepoți, Matei și Maria-Luiza.

„Gata, s-a terminat”: anunțul retragerii

Iar decizia retragerii venise chiar în ziua internării, după meciul Turcia – România, încheiat cu scorul de 0-1. Acela a fost ultimul său meci la cârma naționalei. Pus în funcție în august 2024, „Il Luce” a înregistrat un bilanț de 11 victorii, o remiză și 5 înfrângeri.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a declarat Lucescu, citat de Golazo.

Devotamentul său a fost subliniat tot de Dănuț Lupu. „El a zis că nu concepe. Că el merge la meci, că el nu lasă echipa națională! Astea ar trebui spuse unora care l-au făcut în toate felurile și l-au jignit în ultimele 2 luni… Unde sunt marii antrenori pe care îi avem în România? N-a vrut nimeni să vină la naționala României”, a spus Lupu, făcând referire la sacrificiile făcute de antrenor.

Motivul real al leșinului

Dar ce a declanșat, până la urmă, sincopa cardiacă? Nu a fost vorba de o problemă medicală cronică apărută brusc, ci de nervi și de pasiune. Stresul (un factor adesea subestimat la această vârstă) a fost, se pare, declanșatorul.

Însuși Mircea Lucescu a dezvăluit cauza. „M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja trei zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”, a explicat selecționerul.

Cine preia naționala după plecarea lui „Il Luce”

În absența lui Mircea Lucescu, echipa națională nu va rămâne fără conducere la meciul cu Slovacia. Cel care va prelua interimar funcția este Ionel „Jerry” Gane, care face parte din staff-ul tehnic încă din februarie 2022.

Acesta a mai colaborat în trecut cu Edi Iordănescu și are experiență atât ca antrenor secund, cât și ca principal. Ca fotbalist, Gane este cunoscut pentru perioada petrecută la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, pregătind ulterior echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.