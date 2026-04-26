Sydney Sweeney a atras toate privirile la festivalul Stagecoach din Indio, California, unde și-a promovat noul său brand de lenjerie, Syrn. Actrița a apărut sâmbătă, în a doua zi a evenimentului, purtând o pereche de cizme cowboy de un albastru pastel, care au completat perfect o ținută western modernă și au un preț pe măsură.

Cizme de 1.320 de dolari

Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, încălțămintea. Este vorba despre modelul Soho Boot in Powder Blue Croc de la brandul City Boots, cizme care costă nu mai puțin de 1.320 de dolari. Realizate din piele embosată cu textură de crocodil într-o nuanță de albastru pal, acestea sunt înalte până la genunchi, cu un carâmb de 16 inci (aproximativ 40 cm) și un toc de 2 inci (5 cm). Designul include cusături ton pe ton, un vârf rotunjit și un toc maro, stratificat, care oferă un contrast subtil.

Nu-i chiar așa de simplu, pentru că detaliile fac diferența. O ramă de un maro închis conturează talpa, oferind cizmelor pastelate o bază western mai tradițională. Pentru doritoare, City Boots oferă modelul Soho și în alte nuanțe, precum negru, sangria, coniac și roz, ba chiar și o versiune „Extended” cu un centimetru suplimentar în circumferința gambei.

Două ținute, o singură pereche de cizme

Iar actrița a demonstrat versatilitatea acestora, integrându-le în două look-uri diferite. Pe timpul zilei, Sweeney a purtat cizmele cu o jachetă western supradimensionată, de un galben pal, decorată cu franjuri lungi, cusături decorative și broderii florale turcoaz. O alegere care duce cu gândul la rodeo, dar care, prin finisajul lucios al cizmelor, se încadrează perfect în tendințele de lux ale primăverii 2026.

Mai târziu, în aceeași seară, Sydney a păstrat cizmele, dar a schimbat complet partea de sus. A urcat pe scenă alături de Diplo în timpul setului său HonkyTonk și a împărțit publicului piese din colecția Syrn. Pentru acest moment, a ales un corset de satin (modelul Date Night), un top scurt și o fustă mini cu volane (din setul Cowgirl Crush), toate într-o combinație de albastru pal și alb. Cum să nu atragi atenția când apari pe scenă îmbrăcată așa?

Syrn, partener oficial al festivalului

Prezența ei acolo nu a fost deloc întâmplătoare. Brandul Syrn, lansat la sfârșitul lunii ianuarie, a fost partenerul oficial de lenjerie al festivalului Stagecoach.

Asta da mișcare de marketing.

Pentru a marca parteneriatul, brandul a creat o activare specială, „Syrn Saloon”, un pop-up conceput ca un dive-bar, o idee venită chiar de la Sweeney. Acolo, fanii s-au putut bucura de karaoke, au putut cumpăra produse exclusive și au primit zilnic lenjerie cadou.

Mai mult decât un simplu trend

Numai că alegerea actriței nu este deloc o coincidență. După ce cizmele cowboy au explodat în popularitate în 2025, primăvara anului 2026 aduce o nouă direcție pentru această categorie. Acum se poartă nuanțele pastelate, finisajele metalice, inserțiile florale și texturile de reptilă. asa ca, perechea de cizme purtată de Sydney se încadrează perfect în acest nou val: suficient de country pentru Stagecoach, dar mai apropiată de o piesă de lux decât de o încălțăminte prăfuită de festival.

Apariția de la Stagecoach se înscrie într-o strategie mai amplă de consolidare a imaginii lui Sweeney, care jonglează simultan cu mai multe proiecte de anvergură. Printre acestea se numără revenirea în rolul lui Cassie pentru sezonul trei din „Euphoria”, a doua sa campanie pentru American Eagle și, fireste, acest prim parteneriat major pentru brandul său, Syrn.