De Beers a ales o locație specială din Londra pentru un eveniment exclusivist. Pe 19 martie, gigantul diamantelor a dezvăluit o piatră prețioasă remarcabilă de 28.88 de carate și a lansat un album de colecție pentru a marca un secol de istorie.

Petrecere cu staruri la Londra

Locația aleasă a fost librăria Assouline din Piccadilly, un spațiu seducător, cu rafturi din stejar masiv și un bar în stil clasic. Printre invitați s-au numărat Poppy Delevingne, Nathalie Emmanuel, Susie Lau, Melissa Holdbrook-Akposoe și Archie Madekwe. O listă impresionantă, nu-i așa? Toți s-au adunat pentru a celebra lansarea albumului „A Diamond Is Forever – The Making of a Cultural Icon”.

Un secol de povești într-un album

Albumul, realizat chiar de Assouline, explorează 100 de ani de istorie De Beers. Iar cele 240 de pagini documentează rolul bijutierului în industrie, de la redefinirea modului în care privim diamantele în anii 1930, la imagini istorice cu Elizabeth Taylor și Marilyn Monroe din anii ’60. Totul este construit în jurul sloganului creat de copywriter-ul Frances Gerety în 1947: „A Diamond Is Forever”.

carte, Al Cook, CEO-ul De Beers Group, a declarat: „iubirea umanității pentru diamante datează de mii de ani. Frumusețea, tăria și raritatea lor le fac cele mai prețuite creații ale Pământului”.

„În ultimul secol, De Beers a împărtășit dragostea pentru diamante în întreaga lume. A Diamond is Forever, The Making of a Cultural Icon și această expoziție trasează 100 de ani de povestire, creativitate și măiestrie – onorând modul în care diamantele naturale poartă povești de-a lungul a miliarde de ani, din adâncurile Pământului până în mâinile celor care le prețuiesc”, a adăugat el.

Piesa de rezistență: diamantul de 2.8 milioane de dolari

Dar punctul culminant al serii a fost, pe bune, altul.

Invitații au putut admira în premieră diamantul Jwaneng 28.88.

Este vorba despre un diamant natural de 28.88 de carate, perfect la interior (internally flawless), de culoare D, provenit de la mina Jwaneng din deșertul Kalahari, Botswana. Piatra prețioasă urmează să fie scoasă la licitație pe 23 aprilie la Sotheby’s Luxury Sales în Hong Kong. Și, stai puțin, prețul estimat? Se așteaptă să obțină între 2.2 și 2.8 milioane de dolari. O sumă amețitoare, e drept, chiar și pentru o piatră de o asemenea claritate (culoarea D este cea mai înaltă posibilă pentru un diamant alb).

Așadar, brandul britanic are ce sărbători. Numai că, dacă o licitație de milioane de dolari nu este tocmai la îndemână, există o alternativă. Albumul „A Diamond Is Forever – The Making of a Cultural Icon” poate fi achiziționat cu 150 de lire sterline.