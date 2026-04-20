La o lună după ce a anunțat despărțirea de Valentin Sanfira, Codruța Filip a decis să lase totul în urmă și a plecat într-o destinație însorită. Artista nu este însă singură. Ea se află în Spania alături de alți artiști cunoscuți, unde îmbină utilul cu plăcutul, filmând pentru noile sale proiecte muzicale.

Vacanță cu muncă în Spania

După ce fostul ei soț, Valentin Sanfira, a fost surprins într-o vacanță exotică în Thailanda alături de o nouă prezență feminină, a venit și rândul Codruței să se relaxeze. E drept că nu e chiar o vacanță în sensul clasic. Artista a plecat în Avea, Spania, pentru a filma câteva videoclipuri pentru piesele noi. Și nu a plecat oricum, ci cu o gașcă de colegi de breaslă, printre care se numără Cleopatra Straton și Edward Sanda.

Din grup face parte și Silviu Mîndroc, colaboratorul artistei pentru cele mai recente producții muzicale. Atmosfera pare să fie una excelentă, dedicată muncii, dar și distracției. „Cântăm, filmăm și ne bucurăm”, au transmis aceștia pe rețelele sociale.

Se pare că proiectele sunt serioase.

„S-a muncit mult. Urmează piese și videoclipuri superbe”, au mai anunțat ei, semn că pregătesc surprize mari pentru fani. Iar Codruța a ținut să le mulțumească personal colaboratorilor săi, Edward Sanda și Silviu Mîndroc, într-o postare pe Instagram: „Vă mulțumim din suflet. Îți mulțumesc și ție, pentru că ai făcut o piesă așa de frumoasă. Am făcut ceva frumos”.

Motivul real al despărțirii după 8 ani

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, finalizat oficial în luna martie a acestui an (2026), a venit ca un șoc pentru mulți. Cei doi formau un cuplu de 8 ani, însă artista a dezvăluit că separarea a survenit după o perioadă extrem de dificilă, la finalul anului trecut. Dar care a fost, pe bune, motivul rupturii?

Codruța și-a făcut curaj și a vorbit deschis despre ce a dus la finalul căsniciei. Se pare că artista nu a putut trece peste infidelitatea soțului ei.

„Ideea este că am știut dintotdeauna peste ce nu pot trece și am și declarat la un moment dat. Și lumea știe, că a fost foarte viralizată toată treaba asta. Am declarat că nu pot să trec peste infidelitate și violență domestică. Și asta așa este și am spus-o și atunci”, a mărturisit cântăreața.

Întrebată direct dacă infidelitatea a fost cauza, răspunsul ei a fost tranșant, eliminând orice speculație legată de abuz fizic. „Nu (n.r. dacă este vorba de violența domestică). Da (n.r. dacă infidelitatea a fost cauza divorțului). Niciodată nu aș putea să fac așa ceva”, a confirmat Codruța. Se pare că la finalul anului trecut, ea a fost cea care a părăsit domiciliul conjugal.

Fostul soț, surprins cu altcineva

În timp ce Codruța Filip a petrecut sărbătorile pascale alături de părinții ei, încercând să se regăsească, Valentin Sanfira pare să fi mers mai departe. Acesta a fost fotografiat pe o plajă din Thailanda în compania unei domnișoare despre care se zvonește că ar fi chiar femeia cu care ar fi înșelat-o pe artistă.