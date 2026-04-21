Roxana Vașniuc iubește din nou. La doar patru luni de la divorțul de Ionuț Lorin, cu care a avut o relație de 14 ani, prezentatoarea TV a confirmat că are un nou partener în viața ei, un bărbat despre care spune că este o persoană publică din lumea divertismentului.

„Am divorțat, sunt liberă!”

Prezentatoarea a decis să nu se mai ascundă și a vorbit deschis despre decizia de a începe o nouă poveste de dragoste. După o despărțire mediatizată, Roxana a simțit că nu are niciun motiv să rămână singură, mai ales că se consideră o femeie independentă și realizată. Iar motivele ei sunt destul de clare.

„Este adevărat, nu am de ce să mă ascund. Sunt o femeie frumoasă, deșteaptă, independentă – muncesc enorm… de ce să stau singură? Au trecut 4 luni de la despărțire, viața e scurtă… Am divorțat, sunt liberă! Am ales să fiu lângă cineva care contează”, a declarat Roxana Vașniuc.

Viața merge înainte, nu-i așa?

Un iubit misterios din showbiz

Dar cine este, până la urmă, bărbatul care i-a furat inima? Deși a păstrat secretul asupra identității lui, Roxana a oferit câteva indicii prețioase. Noul ei iubit nu este străin de lumina reflectoarelor, activând în domeniul divertismentului. Se pare că întâlnirea lor a fost una cu scântei, o dragoste la prima vedere.

„E secret! Dar pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Sincer, ne-a văzut o dată împreună (Ionuț Lorin, fostul soț – n.red.), dar nu știu dacă a bănuit. Nu, nu (nu a fost căsătorit și nu are copii – n.red.). Este foarte cunoscut. Entertainment”, a mărturisit vedeta.

Recomandari Roxana Vașniuc anunță divorțul de soțul ei după 14 ani de relație

Pe lângă statutul de persoană publică, noul partener pare să întrunească și calitățile fizice pe care Roxana le apreciază. „Nu îmi doresc să fiu singură, nu îmi place. Nici eu nu știu dacă întrunesc idealul unui bărbat, dar important e să fie atracție, să fie respect. Ce mai comentează vârsta? E înalt, puternic, bine făcut”, a completat ea.

Relația cu fostul soț, pentru binele fetiței

Chiar dacă și-a refăcut viața sentimentală, Roxana Vașniuc păstrează o relație civilizată cu fostul ei soț, Ionuț Lorin. Cei doi au decis să lase deoparte neînțelegerile și să se concentreze pe creșterea fiicei lor, asigurându-se că micuța nu va fi afectată de separarea lor.

Prioritatea absolută rămâne copilul. „Avem de crescut o fetiță și (…) vom face tot posibilul ca ea să nu simtă această lipsă”, a explicat Roxana, subliniind angajamentul comun pe care și l-au asumat ca părinți.