Roxana Vașniuc și soțul ei, Ionuț, au decis să pună capăt căsniciei. După o relație de 14 ani și cu o fetiță împreună, vedeta a fost cea care a făcut anunțul public, printr-o postare tranșantă pe rețelele de socializare.

„Minciuna și trădarea” au pus capăt căsniciei

Vedeta a lăsat de înțeles că motivele din spatele despărțirii sunt cât se poate de serioase. Într-un mesaj publicat pe Instagram, Roxana a vorbit deschis despre dezamăgirea trăită, subliniind că a crezut cu tărie în căsnicia ei. Până la urmă, lucrurile au stat complet diferit. V-ați fi gândit că sinceritatea poate dispărea complet dintr-o relație atât de lungă?

„Când am spus „Da”, în biserică, am crezut că va fi pentru totdeauna! Am crezut că împreună vom depăși orice obstacol, ca mâna în mână vom trece prin bune și rele …. Am iubit, am iertat și am construit cu speranța că taina căsniciei este de neclintit! Dar am învățat că minciuna și trădarea sunt singurele care pot dărâma și cel mai înalt zid….Nu forțez un drum acolo unde sinceritatea s-a pierdut. Astăzi, aleg divorțul ca formă de respect față de propria-mi persoană. Plec cu fruntea sus, știind că am oferit tot ce a fost mai curat, până la capăt!”, a scris Roxana Vașniuc.

O despărțire decisă de comun acord

În ciuda cuvintelor dure, Roxana a ținut să precizeze că decizia a fost luată de comun acord cu Ionuț (tatăl fetiței sale). Iar mesajul ei de final are o dublă valență: de mulțumire, dar și de avertisment subtil.

Pare o lecție dură învățată pe propria piele.

„Mulțumesc, Ionuț, pentru fetița noastră și pentru lecția care mi-a arătat că nu oricine merită locul de lângă mine. Merg mai departe cu liniște și multă putere! Din dorința de a păstra acest moment cât mai privat, nu voi mai face nicio altă declarație! PS. Mulțumesc oamenilor care au știut și mi-au fost alături în toată această perioadă!”, a adăugat ea.

Vedeta a transmis clar că nu va mai oferi alte detalii despre acest subiect. E drept că preferă să gestioneze situația departe de ochii publicului, alături de persoanele care i-au fost sprijin în ultima vreme.