Roxana Vașniuc a confirmat despărțirea de soțul ei, Ionuț, după o relație care a durat 14 ani. Vestea a venit ca un șoc, mai ales că separarea s-a produs în urmă cu patru luni, însă vedeta a preferat să vorbească abia acum, când decizia este finală. Cei doi au împreună o fetiță și vor continua să colaboreze pentru creșterea ei.

O despărțire discretă, pentru binele copilului

Deși vestea a surprins pe toată lumea, Roxana Vașniuc și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Prioritatea absolută, spune ea, este fiica lor. Tocmai de aceea, chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi fac eforturi ca micuța să nu resimtă ruptura. Dar cum gestionezi un astfel de moment? E drept că nu e deloc simplu.

„Un divorț este un șoc pentru oricine, mai ales când stai peste un deceniu lângă un om, nu e atat de simplu, dar vom merge înainte. Avem de crescut o fetiță și chiar dacă vom divorța, vom face tot posibilul ca ea să nu simtă această lipsă”, a explicat Roxana Vașniuc.

Recomandari Roxana Vașniuc anunță divorțul de soțul ei după 14 ani de relație

Iar un gest concret în acest sens a fost prezența lui Ionuț la ziua de naștere a fetiței lor. „Tocmai din această cauză am preferat să fie prezent la ziua fetiței, să nu simtă absolut deloc această ruptură”, a adăugat vedeta.

Fără șanse de împăcare

Decizia nu a fost luată peste noapte. Au trecut patru luni de la separarea efectivă, o perioadă în care Roxana a analizat situația pe toate părțile. Până la urmă, a ajuns la concluzia că nu mai există cale de întoarcere. A vorbit public despre acest subiect abia când a fost sigură că nu se mai poate repara nimic.

„M-am gândit mult la acest moment, pentru că separarea nu a venit de pe o zi pe alta. Noi ne-am despărțit acum patru luni și nu cred că mai sunt șanse de împăcare”, a mărturisit ea.

Recomandari Ionuț Lorin rupe tăcerea despre divorțul de Roxana Vașniuc după 14 ani

O decizie grea, dar asumată.

Vedeta a mai spus că a căutat sprijin și în credință pentru a putea depăși acest moment dificil (unul dintre cele mai grele din viața oricui). „Am încercat și m-am rugat la Dumnezeu să îmi dea înțelepciunea necesară și puterea de a gestiona situația aceasta și cred că varianta asta e mai bună pentru mine”, a încheiat Roxana Vașniuc.