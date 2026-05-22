Știi momentul ăla când simți că ai nevoie de o pauză de la tot și vrei doar să fugi undeva la soare cu omul iubit? Exact asta au făcut actorul Denis Hanganu și soția lui, Raluca, alegând o destinație de vis pentru a se deconecta de la ritmul lor nebun de zi cu zi.

Dincolo de pozele frumoase de pe Instagram, povestea lor ne amintește cât de important este să ne facem timp pentru cuplu. Când el este pe scenă sau pe platourile de filmare, iar ea este medic chirurg și salvează vieți, o escapadă în doi devine nu doar un lux, ci o necesitate absolută pentru a menține echilibrul și conexiunea.

O dragoste trăită departe de ochii lumii

Și trebuie să recunoaștem că discreția lor are un farmec aparte. Cei doi s-au căsătorit la începutul lunii septembrie a anului 2023, având parte de o nuntă ca-n povești.

Dar, spre deosebire de alte cupluri celebre, au preferat să își trăiască relația departe de agitația reflectoarelor, păstrând momentele prețioase doar pentru ei.

Secretul unei relații care funcționează simplu

Într-un material publicat recent de Elle, vedem o latură rară a actorului din serialul Clanul. Au jucat tenis, s-au plimbat pe plajă și pur și simplu s-au bucurat de liniște. Iar când vine vorba despre viața de bărbat însurat, Denis are o perspectivă extrem de relaxată.

„Absolut minunat. Nu mi se pare că se schimbă ceva realmente. Dacă oamenii comunică la fel, practic mi se pare că totul merge de la sine. Eu nu cred în vorbele astea mari: domnule, acum totul e diferit! Nu, nu cred asta. pur și simplu trebuie să ne vedem de cursul vieții, de cursul relației și totul va fi bine în sensul ăsta. Sau poate așa gândesc eu din punctul ăsta de vedere, mai modest, habar n-am.” – Denis Hanganu, actor

Sincer, are mare dreptate. că uneori punem prea multă presiune pe ideea de căsnicie, așteptând artificii zilnice?

Numai că lucrurile bune vin din stabilitate și din modul în care partenerii se susțin în perioadele aglomerate.

„Nu s-a schimbat nimic, că dacă ar fi fost schimbat, înseamnă că nu știam sau nu cunoșteam partenera înainte, dar altfel e un lucru minunat și crede-mă, nici măcar n-am apucat să respir perioada asta. Într-adevăr, au venit proiectele unul după altul și asta mă bucură absolut enorm. Frica mea cea mai mare e să stau, să nu fac meseria care îmi place și pe care o îndrăgesc atât de mult și pentru care m-am pregătit.” – Denis Hanganu, actor

Până la urmă, rețeta pare să fie comunicarea deschisă și susținerea reciprocă. Dacă ei reușesc să găsească timp pentru iubire și vacanțe romantice între un rol principal pe scenă și o sală de operații, putem și noi să ne blocăm un weekend în calendar luna viitoare, doar pentru noi și partener.