Olandria Carthen a atras toate privirile la petrecerea de lansare Sports Illustrated Swimsuit Issue din New York. Fosta concurentă de la Love Island a ales o coadă de cal înaltă, cu un aer jucăuș, care dă pur și simplu tonul pentru sezonul cald.

Sinceră să fiu, știm cu toate cât de greu este să arăți impecabil când temperaturile cresc. Aici intervine magia acestei coafuri. Te scapă de părul lipit de gât în serile toride, dar îți oferă instant acel vibe glam, perfect pentru o ieșire cu fetele sau o nuntă pe plajă.

Detaliile care fac diferența

Așa cum detaliază Allure într-un material recent dedicat tendințelor de beauty, coafura realizată de stilistul Kaleel Joy a fost prinsă chiar în creștetul capului. O porțiune de păr a fost înfășurată la bază pentru a ascunde elasticul, adăugând un plus de eleganță. Lungimile au fost despărțite pe mijloc și ondulate la vârfuri.

Iar bretonul lung, drept, care abia îi atingea genele, a completat perfect ținuta. Carthen a asortat coafura cu o rochie de culoarea bronzului de la Bronx and Banco, cu o singură mânecă și decupaje îndrăznețe. Un machiaj luminos și o manichiură franțuzească în nuanțe metalice au întregit imaginea de vară.

„Am fost atât de șocată, dar atât de recunoscătoare să mi se ofere această oportunitate uimitoare, mai ales fiind o fată dintr-un oraș mic din Bama.” – Olandria Carthen, model

De ce funcționează atât de bine

Dar frumusețea unei cozi de cal stă tocmai în faptul că o poți purta absolut oriunde. Te-ai întrebat vreodată de ce revine mereu în tendințe? Răspunsul e simplu. Există o mulțime de iterații posibile. Gândește-te la varianta cu bule purtată de Oprah la Paris Fashion Week sau la acea fuziune interesantă dintre o răsucire și o coadă clasică aleasă de Nicole Kidman.

Vara abia începe, iar calendarul tău probabil se umple deja de invitații. Rămâne doar să decizi la ce petrecere vei testa prima dată această coafură salvatoare.