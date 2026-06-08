Maria Teresa Turrion Borrallo nu este un nume pe care să îl auzi zilnic la știri. Dar spanioloaica lucrează pentru Prințul și Prințesa de Wales încă din 2014, de când Prințul George avea doar opt luni, iar în luna martie a acestui an a primit chiar o medalie regală (Royal Victorian Medal în Silver) din partea Prințului William pentru muncă ei discretă.

Sunt zile când simți că jonglezi cu prea multe farfurii, ? Mai ales când încerci să le faci pe toate perfect acasă. Ei bine, dincolo de zâmbetele impecabile de la evenimentele oficiale, realitatea este că până și viitoarea regină a Marii Britanii are nevoie de un sprijin masiv pentru a crește trei copii. Faptul că o familie cu resurse nelimitate se bazează pe un profesionist dedicat ne amintește, subtil, că mitul mamei care le face singură pe toate este doar atât: un mit.

O educație de elită pentru o meserie complicată

Maria s-a născut și a crescut în orașul spaniol Palencia, însă magia s-a întâmplat la prestigiosul Norland College din Bath. Această instituție pregătește bone încă din 1892. Pe baza datelor furnizate de Hellomagazine, știm că pregătirea de acolo este la un cu totul alt nivel. Nu e de mirare că am văzut-o pe Maria în celebra ei uniformă maro la botezul Prințesei Charlotte din 2015, alături de regretata Regină Elisabeta a II-a, sau la nunta Pippei Middleton din 2017.

„Familiile de profil înalt recunosc nivelul ridicat de pregătire pe care îl au studenții noștri. Durează trei ani, este practic, este teoretic. Ei pot oferi sprijin cu elementele de psihologie; pot oferi sprijin cu îngrijirea copilului. Îi învățăm despre lucrul cu întreaga familie, cu alți profesioniști. Pregătirea este extinsă. Așa că familiile de profil înalt ne aleg pentru această reputație.” – Elspeth Pitman, Norland Nanny și Șef al Absolvenților

Dincolo de porțile palatului

Iar lucrurile au fost clare de la bun început. Când s-a alăturat cuplului regal pentru turneul din Noua Zeelandă și Australia, palatul a trasat imediat limitele de comunicare.

„Maria va fi cu noi cu normă întreagă. Nu vom oferi alte detalii despre ea, cu excepția faptului că Ducele și Ducesa sunt, fireste încântați că a ales să li se alăture. Ca membru al Casei Regale, vă rugăm politicos să respectați intimitatea ei și a familiei sale apropiate.” – Declarație Kensington Palace, 2014

Dar ce face, concret, o bonă regală în viața de zi cu zi? Acum, când Prințul George are 12 ani, Prințesa Charlotte 11, iar Prințul Louis 8 ani, îndatoririle s-au schimbat enorm. Totul a evoluat. Nu mai vorbim doar de scutece, ci de planificarea unor mese nutritive, sprijin la teme și activități care să îi captiveze. Ba chiar se asigură că uniformele școlare se potrivesc perfect și sunt etichetate corect.

„A fi un sprijin și un aliat pentru copilul pe care îl îngrijești este din ce în ce mai important pe măsură ce copiii devin tineri adulți. Călătoriile cu mașina se dovedesc de obicei un loc excelent pentru a deveni o ureche ascultătoare, astfel încât să înțelegi ce i se pare dificil la școală sau ce îi place în mod deosebit copilului tău.” – Louenna Hood, autoare și absolventă Norland College

Ce putem învăța din stilul Norland

Știm cu toate că nu ne permitem o bonă educată la Bath. Numai că putem „fura” câteva idei absolut geniale și aplicabile în propriile noastre case:

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Transformă drumul cu mașina spre școală în timp de conectare. Fără ecrane, doar ascultare activă.

Implică pe cineva din exterior când vine vorba de teme, dacă simți că situația devine prea tensionată între tine și copil.

Nu te sfii să ceri ajutor. Delegarea sarcinilor casnice nu înseamnă că ești o mamă mai puțin bună.

Din anul 2022, de când familia de Wales s-a mutat la Windsor și ulterior la Forest Lodge, Maria nu mai locuiește sub același acoperiș cu ei, optând probabil pentru o locuință în apropiere. Dinamica relației se transformă inevitabil pe măsură ce copiii se apropie de adolescență, iar discreția absolută a acestei femei rămâne cel mai de preț atu al său în fața presei britanice.