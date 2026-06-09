Prințul William și Prințesa Kate au lăsat deoparte protocolul rigid și au participat recent la nunta lui Peter Phillips cu Harriet Sperling. Conducând singuri spre biserica All Saints din Kemble pe o ploaie măruntă, cuplul a făcut o intrare grăbită. Dar fanii cu ochi de șoim au surprins rapid un detaliu neașteptat în portiera mașinii regale. O simplă cutie de apă de cocos, cu un capac albastru inconfundabil, aștepta cuminte să fie consumată.

Știi momentul ăla când ai o zi plină de evenimente, alergi dintr-o parte în alta și simți că pur și simplu rămâi fără baterie? Ei bine, chiar și fețele regale trec prin asta. Iar soluția lui Kate pentru energie și hidratare rapidă este o băutură pe care o găsim la orice supermarket. O alegere pe care o poți arunca și tu în geantă când ai o zi de foc, mai ales că vine cu beneficii reale pentru organism.

Zilele lungi de sărbătoare, cum a fost această nuntă intimă urmată de o recepție la domeniul Gatcombe Park al Prințesei Anne, cer un mic ajutor. Și, așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, apa de cocos este exact asul din mânecă pe care prințesa se bazează pentru a rezista ore în șir fără să își piardă vitalitatea.

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De ce este apa de cocos atât de lăudată

Dincolo de rochia superbă Roland Mouret de culoare crem pe care a purtat-o Kate, specialiștii au fost mult mai interesați de băutura ei. secretul stă în profilul bogat de electroliți, care include potasiu, magneziu, sodiu și calciu.

„O cană de apă de cocos conține mai mult potasiu decât o banană medie, oferind în medie aproximativ 600 mg. Acest lucru o face deosebit de utilă după exerciții fizice, călătorii sau pe vreme caldă. Dacă nu v-ați simțit bine sau vă confruntați cu deshidratarea, un pahar de apă de cocos vă poate ajuta să vă restabiliți echilibrul electrolitic ușor și eficient.” – Faye James, nutriționist

Iar asta explică perfect de ce prințesa o ține la îndemână în mașină. Pe lângă hidratare, băutura oferă și un impuls de antioxidanți care susțin o îmbătrânire sănătoasă și reduc deteriorarea celulară.

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Atenție la zahărul ascuns și la miturile de beauty

Dar chiar e o poțiune magică pe care ar trebui să o bem non-stop? Adevărul e că lucrurile stau puțin diferit dacă citim eticheta cu atenție. Nutriționista Charlotte Faure Green recunoaște că electroliții îi dau un avantaj clar față de apa plată, însă ne avertizează să fim precaute.

„Apa de cocos conține zaharuri naturale, în jur de 6g la 100ml, deci este ceva ce trebuie savurat cu moderație, nu băut cu litrul.” – Charlotte Faure Green, nutriționist

Și tot ea ne sfătuiește să nu credem orbește în promisiunile de marketing legate de pielea perfectă. Deși hidratarea ajută tenul, nu există dovezi clare că apa de cocos îți va șterge ridurile ca prin minune. Numai că experta a mai dezvăluit un truc extrem de practic. Dacă ai exagerat cu distracția la o nuntă, aceiași electroliți fac din această băutură o alegere excelentă pentru a doua zi dimineața.

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Cum arată meniul zilnic al prințesei

Pe lângă alegerile inspirate la capitolul hidratare, dieta zilnică a lui Kate este un exemplu de echilibru pe care îl putem adapta și noi. Diminețile ei încep în forță cu un smoothie verde care conține kale, spirulină, matcha, spanac, salată romaine, coriandru și afine. Să fim serioase, sună a multă muncă de pregătire, dar rezultatele se văd pe tenul și energia ei.

În schimb, mesele principale sunt mult mai accesibile. Salatele proaspete de pepene roșu, puiul la cuptor și curry-ul picant se află adesea pe meniul familiei regale acasă.

Alegerile alimentare ale lui Kate Middleton demonstrează că nu ai nevoie de diete restrictive, ci de soluții inteligente de hidratare și mese echilibrate. Rămâne de testat la următoarea ta ieșire prelungită dacă o banală cutie cu apă de cocos chiar face diferența între o zi epuizantă și una plină de energie.