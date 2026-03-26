Când majoritatea oamenilor aud de „haine de biserică”, se gândesc la fuste decente și bluze care acoperă umerii. Hailey Bieber, în schimb, a ales o abordare complet diferită la slujba de aseară, optând pentru un top pufos, fără mâneci, pe gât. O alegere care, cu siguranță, a întors câteva capete.

O ținută complet neașteptată

Modelul a participat la slujba de la Churchome, un lăcaș de cult frecventat de multe vedete, îmbrăcată într-o ținută deloc convențională. Și-a asortat topul negru și pufos cu o pereche de pantaloni negri, balerini negri cu bot pătrat, ochelari de soare cu ramă subțire și o geantă tote din piele neagră. Un look minimalist, dar care încalcă regulile nescrise ale vestimentației de duminică.

Biserica preferată a vedetelor

Alegerea vestimentară a lui Hailey este poate mai ușor de înțeles în contextul locației. Churchome este cunoscută pentru congregația sa plină de celebrități, printre care s-au numărat de-a lungul timpului Lana Del Rey, Selena Gomez și Kourtney Kardashian. Este, până la urmă, un mediu mai relaxat decât o parohie tradițională.

Un istoric de apariții controversate

Dar să nu credeți că este prima dată când Hailey Bieber testează limitele. În noiembrie 2023, a adoptat look-ul „fără pantaloni” pentru o vizită la biserică, purtând un pulover supradimensionat cu o pereche de cizme înalte, până la genunchi, cu vârf ascuțit. O lună mai târziu, în decembrie, a optat pentru un crop top care îi lăsa abdomenul la vedere, asortat cu pantaloni cu talie joasă și un palton lung de piele, în stil Matrix.

„Deși umerii goi cu siguranță nu ar fi acceptați în multe biserici, aceasta este departe de a fi cea mai sălbatică ținută de cult a lui Bieber.”

Clar nu e o apariție singulară.

Un stil temperat, dar la fel de subversiv

Chiar dacă pare că a renunțat la ținutele cu adevărat șocante, modelul continuă să găsească metode subtile de a se juca cu normele. „Deși se pare că, recent, Hailey Bieber a abandonat look-urile sale mai șocante pentru biserică, ea încă găsește o modalitate de a submina codul vestimentar conservator tradițional.”

Iar replica finală pare să explice totul, nu-i așa? „Dar hei, nu este o biserică obișnuită, este o biserică cool – de ce să nu arăți puțin umărul?”