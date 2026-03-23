Prințesa de Wales este cunoscută pentru colecția sa impresionantă de paltoane-rochie, însă o apariție din 2013 rămâne una dintre cele mai îndrăznețe alegeri ale sale. Pe atunci Ducesă de Cambridge și însărcinată cu primul ei copil, Prințul George, Kate a purtat o creație Mulberry verde mentă, cu un tiv serios mai scurt decât de obicei.

Un palton neașteptat de scurt

Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor, unde Kate a participat la National Review of the Queen’s Scouts. Acolo a furat toate privirile cu o piesă spectaculoasă de primăvară, un palton scurt semnat Mulberry. Modelul, denumit „Frayed Coat”, era confecționat dintr-un tweed de bumbac somptuos și se termina la câțiva centimetri deasupra genunchiului, marcând unul dintre cele mai scurte tivuri cu care a fost văzută vreodată în public.

Dar nu doar lungimea a fost surprinzătoare. Kate a ales să meargă cu picioarele goale, poate cu ciorapi de culoarea pielii, o mișcare curajoasă pentru un membru al familiei regale. Ținuta a fost completată cu pantofii ei preferați de la L.K. Bennett și o pălărie într-o nuanță de mocha.

Detalii care au făcut diferența

La o privire mai atentă, designul paltonului era plin de detalii rafinate. Nasturii statement prezentau un mecanism de închidere de tip poștal, inspirat din motive florale, o semnătură a brandului. Iar piesa era extrem de practică, având buzunare adânci, dar și elegantă, cu marginile franjurate și un guler moale, rotund. Până la urmă, cum să nu iubești un astfel de design?

Kate și pasiunea pentru Mulberry

Nu e un secret că Prințesa de Wales are o slăbiciune pentru Mulberry. Brandul, prin excelență britanic, este renumit pentru articolele sale din piele de înaltă calitate și designul atemporal. E drept că multe dintre gențile celebre ale mărcii poartă numele unor locuri din Londra, precum „Bayswater” și „Pimlico”, sau chiar ale unor celebrități – modelul „Alexa” (inspirat de Alexa Chung) și „Del Rey” (după cântăreața Lana Del Rey).

Colecția personală a lui Kate include numeroase genți Mulberry, de la modelul cross-body „Lily” la geanta „Amberley” și o varietate de portofele.

O alegere firească, așadar.

O altă apariție memorabilă în Mulberry

Pasiunea pentru brand nu s-a oprit în 2013. În 2019, într-o vizită în Irlanda de Nord alături de Prințul William, Kate a purtat un alt palton Mulberry vizibil. Cei doi au vizitat organizația caritabilă Cinemagic, care folosește filmul și tehnologiile digitale pentru a educa tinerii.

Pentru această ocazie, Prințesa a ales un palton superb într-o nuanță de albastru deschis. Piesa, preluată de pe podiumul prezentării Mulberry de la Seul pentru colecția de toamnă 2018, avea o capă fermecătoare și o talie accentuată de o curea. Stilul cu un singur rând de nasturi mari avea o siluetă distinctivă, inspirată de Mary Poppins.