Când vorbim despre viitorul modei, ne gândim des la inovație, la materiale noi și la cum vom purta hainele. Dar, la cel mai recent Global Fashion Summit de la Copenhaga, o întrebare esențială a rămas cumva în fundal: ce se întâmplă cu oamenii care fac aceste haine? Se pare că industria se concentrează mai mult pe reciclare și pe „economie circulară”, lăsând muncitorii, mai ales femeile, la marginea discuției.

Sustenabilitatea, o problemă de business?

La conferința flagship a modei sustenabile, a fost evidentă o schimbare de perspectivă. Din cele 40 de sesiuni, aproape o duzină s-au axat pe reciclarea textilelor, legislația EPR și modelele de revânzare sau reparare. Doar patru au abordat criza climatică direct, iar despre muncitori, cei care susțin întregul lanț de aprovizionare, s-a vorbit în doar trei sesiuni. că e ciudat?

Ruth Álvarez-DeGolia, fondatoarea organizației non-profit Mercado Global, a atras atenția că e „prea ușor să ratezi perspective importante” când sustenabilitatea e privită doar printr-o lentilă de mediu sau, să fim sincere, una occidentală. Ea a povestit cum în Guatemala, femeile purtau haine tradiționale care durau ani întregi, dar acum piața e invadată de haine second-hand din Europa și SUA. „Brandurile ar putea numi asta «upcycling» sau «economie circulară», dar nu e neapărat bine dacă hainele uzate de proastă calitate distrug meșteșugurile tradiționale și sunt aruncate rapid”, a explicat Álvarez-DeGolia. Și are dreptate, ?

„Vedem o mare valoare comercială în a investi în lanțul de aprovizionare invers. Ne îndreptăm spre a transforma deșeurile în resurse de înalt nivel, nu doar ca o mare agendă de sustenabilitate, ci și ca o mare agendă de afaceri: ne reduce vulnerabilitatea la materiile prime, ne pregătește pentru riscurile financiare și ne creează mari oportunități de design.” – Leyla Ertur, Head of Sustainability la H&M Group

Unde sunt vocile muncitorilor?

Potrivit Wwd, mulți dintre participanți au tratat circularitatea ca pe un „puzzle de inginerie”, ignorând adesea elementul uman. Leyla Ertur de la H&M Group și Paulo Cunha, membru al Parlamentului European, au vorbit despre circularitate ca despre o „necesitate strategică” și o „valoare comercială”, ajutând companiile să inoveze și să reducă costurile. Numai că, dincolo de cifre, stau oameni.

Recomandari Vestea momentului din modă. Combinația de culori purtată de Dua Lipa schimbă totul

Grace Forrest, fondatoarea organizației anti-sclavie Walk Free, a subliniat un adevăr dureros: „Sclavia modernă și exploatarea muncii nu sunt probleme secundare. Sunt profund conectate la sistemele care conduc producția și consumul global. Totuși, la marile forumuri globale, oamenii care vorbesc despre prejudiciile de pe front și drepturile muncitorilor sunt adesea împinși pe scene secundare, în loc să fie în centrul conversației principale.” Aici e problema, nu crezi?

Recomandari Surpriza uriașă la Disneyland. Ce ascunde de fapt tinuta aparent banala a lui Meghan Markle

Cine rămâne în urmă în tranziția verde?

Un moment important, dar totuși pe o scenă secundară, a fost sesiunea despre „Modă, Climă și Sănătatea Femeilor”. Dr. Harshita Umesh, chirurg în formare și fondatoare a Vaada Hope Foundation, a descris situații cutremurătoare din spitalele indiene: muncitori care compară fabricile cu „a fi prinși într-un cuptor”, care se abțin de la apă pentru a nu cere permisiunea de a merge la baie. „Căldura devine mai periculoasă când ești subplătită, când ești femeie, și mai ales când vii în India și ai unghiul stratificat al castei, unde nu există protecție legală”, a spus ea. E pur și simplu inacceptabil.

Tiffany Rogers, vicepreședinte de cercetare și dezvoltare la Fair Labor Association, a evidențiat un decalaj salarial mediu de 45% în Bangladesh, ceea ce înseamnă că muncitorii câștigă abia jumătate din cât le-ar trebui pentru a supraviețui. Iar Rawnak Jahan de la CARE Bangladesh a adăugat că, deși femeile au construit industria, acum sunt lăsate în urmă. Procentul femeilor în forța de muncă a scăzut de la 80% la 53%, multe fiind forțate să părăsească sectorul din cauza responsabilităților familiale sau a unui sistem care nu le-a fost niciodată conceput pentru a le permite să avanseze. Te-ai gândit vreodată la asta când îți cumperi o bluză nouă?

Ce ne învață un „test marțian”?

Vidhura Ralapanawe, vicepreședinte executiv la Epic Group, a supus conferințele la care participă unui „test marțian”: „Un marțian aterizează forțat în Copenhaga și ne ascultă moda sustenabilă timp de trei zile. Ce va crede marțianul? Va spune că sunt unele probleme ici și colo, dar, în general, suntem pe drumul cel bun.” Dar, spune Ralapanawe, există un „gol foarte mare” între ce se discută în spatele ușilor închise și ce se spune pe scenă.

Recomandari Ce s a intamplat la premiera lui Lady Gaga. Rochia veche de 27 de ani care a oprit timpul

El a criticat și lipsa de reprezentare a producătorilor, menționând că el a fost unul dintre puținii prezenți. Accesibilitatea este o barieră reală: un bilet online la summit costă 450 de euro (524 dolari), adică mai mult decât salariul pe cinci luni al unui muncitor din Bangladesh. asta spune multe, ? Federica Marchionni, CEO al Global Fashion Agenda, a recunoscut instabilitatea industriei, dar provocarea rămâne: „Modelăm viitorul sau așteptăm să ne modeleze el pe noi?” răspunsul e la noi, cele care alegem ce cumpărăm și ce susținem.