Editorii de la publicații de top precum Vogue au transformat shoppingul pe eBay într-o adevărată artă, reușind să găsească piese de designer rare la prețuri mult mai mici. De la cizme Prada de pe podiumul din 2011 la articole din colecții istorice Gucci, secretele lor dezvăluie o strategie pe care oricine o poate aplica. Iar totul începe cu modul în care cauți.

Devino un maestru al căutărilor

La prima vedere, eBay poate părea un haos. Dar cu tehnicile potrivite, devine o mină de aur. Laird Borrelli-Persson, editorul de arhivă al Vogue, folosește o metodă precisă chiar și pentru a găsi ilustrații vechi. „Ilustrația de modă contemporană este un subiect despre care am scris mult, dar desenele din numerele de arhivă Vogue sunt greu de egalat. Pentru început, caut termeni precum ‘vintage Vogue’. Apoi comut pagina în vizualizare galerie, măresc numărul de imagini la 120 pe pagină și caut ‘vintage Vogue anii 1930’.”

Pe de altă parte, Christian Allaire, scriitor senior de modă, mizează pe specificitate extremă. „Tind să fiu hiper-specific în termenii mei de căutare”, explică el. „Sunt mereu în căutarea anumitor piese de pe podiumuri, așa că voi include întotdeauna sezoanele în căutarea mea, cum ar fi ‘curea de blană Prada Toamna 2017’ sau ‘curea de blană Prada FW17’ – și voi alterna între cele două formate, deoarece ambele pot oferi rezultate diferite.”

Nu de puține ori, cele mai mari descoperiri apar atunci când cauți după un stil anume, nu un produs. Termeni precum „’70s disco”, „talie bască” sau „aplicații florale brodate” pot deschide uși către designeri de care poate nici n-ai auzit.

Vânzătorii japonezi, pontul secret

Unul dintre cele mai bine păstrate secrete este să te orientezi către piața japoneză. Cum vine asta? Irene Kim, asistent de producție la Vogue Runway, a învățat trucul de la o prietenă. „Am învățat să caut piese de designer de la vânzători japonezi pe eBay, deoarece șansele ca acestea să fie mai ieftine sunt mult mai mari. si, vânzătorii japonezi au adesea piese de lux mai rare, pe care nu le-am mai văzut până acum. Vânzătorii sunt, în general, extrem de detaliați și organizați și vor enumera exact starea în care se află articolul, precum și orice defecte.”

Licitație vs. Cumpără Acum

Aici strategiile se despart. E drept că adrenalina unei licitații poate fi tentantă. Christian Allaire nu se teme de un mic război al ofertelor, dar numai pentru anumite produse. „Sunt un mare iubitor de denim vintage și am câștigat licitații pentru niște blugi Orange Tab Levi’s uimitori din anii 1970 pe eBay. Cu piese care sunt puțin mai generalizate, nu mă deranjează să intru într-un război al licitațiilor – pentru că dacă pierzi, există nenumărate alte opțiuni pentru a încerca din nou.”

Un truc esențial este folosirea listei de „Watch”. Dacă un produs stă nevândut, aproximativ jumătate dintre vânzători vor trimite o ofertă privată, cu o reducere cuprinsă între 5% și 20%. Așa se câștigă, pe bune, unele dintre cele mai bune piese.

Dar când vine vorba de articole rare, timpul este esențial. Mulți editori preferă opțiunea „Buy Now” și filtrează căutările după „Newly Listed” (articole nou adăugate) pentru a fi primii care văd o comoară.

Și nu uita să verifici vânzătorul.

„În mod normal, îmi place să cumpăr de la vânzători cu sute – dacă nu mii – de recenzii”, spune scriitoarea de modă Hannah Jackson, deși recunoaște că face excepții. „Deoarece vânzătorul a inclus o poză a etichetei, fotografii de detaliu și a oferit un preț corect, m-am simțit în siguranță. Am făcut și o căutare rapidă inversă a imaginii pe Google, doar pentru a mă asigura că este autentic.”

Ultimele achiziții ale editorilor

V-ați gândit vreodată ce comori se pot ascunde pe eBay? Hai să vedem câteva exemple concrete.

Margaux Anbouba, editor senior de beauty, și-a adăugat la colecție o pereche de cizme stiletto trompe l’oeil de la Prada, din colecția Toamnă/Iarnă 2011. În același timp, Liam Hess a pus mâna pe o cămașă din in Dries van Noten din emblematica colaborare cu Verner Panton. Irene Kim și-a îndeplinit visul de a avea propria geantă Louis Vuitton Thompson Street, alegând o variantă mov.

Hannah Jackson a găsit o jachetă neagră Comme des Garçons, specială pentru că este din anul în care s-a născut, iar Christian Allaire se pregătește deja de vară cu un top polo vintage Missoni, plin de culoare. Poate una dintre cele mai spectaculoase achiziții îi aparține Alexandrei Hildreth, care a cumpărat o piesă din colecția Gucci Primăvară 1997 (aceeași din care a făcut parte și celebrul G-string Gucci), descriind-o drept „o felie de istorie a modei”.