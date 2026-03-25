Pe 28 martie, la New York, are loc o nouă ediție a Vogue Vintage Market, un eveniment de o singură zi unde se vor vinde piese de arhivă și creații unicat. Găzduit anul acesta de Doja Cat, târgul promite articole de la Chanel, Dior și Loewe, iar biletul de intrare costă 45 de dolari, sub formă de donație.

Ce se întâmplă la SoHo pe 28 martie

Evenimentul anual se va desfășura la Roll & Hill din SoHo (3 Mercer Street), între orele 12:00 și 18:00. Toate încasările nete vor fi direcționate către fondul CFDA/Vogue Fashion Fund și către Centrul pentru Sănătate Mintală a Tinerilor de la NewYork-Presbyterian. Selecția de piese de modă și articole pentru casă este realizată în parteneriat cu eBay și curatoriată de nume precum Amy Astley, Emma Chamberlain, Paloma Elsesser și Liana Satenstein. Pe lângă acestea, vor fi disponibile și piese donate direct din arhivele designerilor și ale prietenilor Vogue.

Rochii de colecție, direct de pe podium

Printre cele mai vânate piese se numără o rochie Chanel Couture din colecția de primăvară 2016. Văzută inițial pe podium sub un sacou asortat, creația reflectă sezonul pe care Karl Lagerfeld l-a descris drept „ecologie high-fashion”. Designul este discret, dar exigent: o siluetă de lungime medie, cu mâneci scurte, țesută din tweed în nuanțe de ivoriu, bleumarin și coral. Piesa provine de la un donator anonim.

Iar lista continuă cu o rochie Carolina Herrera din colecția de primăvară 2025, purtată pe podium de Irina Shayk și, ulterior, de Joey King. Cu un top negru cu decolteu adânc și o fustă voluminoasă galben electric, designul este spectaculos. Wes Gordon, directorul de creație, a mărturisit în culise: „Am fost în căutarea acelui «wow»”.

O altă apariție notabilă este o rochie Marc Jacobs din colecția de toamnă 2024, despre care designerul spunea în notele sale că urmărește „bucurie, punct”. Realizată din straturi transparente de roz, cu aplicații florale, rochia este proiectată să își mențină forma sculpturală de una singură.

Accesorii iconice și piese statement

Toate gențile Puzzle sunt iconice, dar aceasta este și mai specială. Parte din colecția Loewe Puzzle 10, lansată pentru a marca un deceniu de la apariția genții, modelul are panouri din piele de culoarea bronzului peste care sunt aplicate flori grafice de plumeria. O adevărată piesă de rezistență pentru orice colecție de genți.

Și pentru că detaliile contează, selecția include și o curea Khaite din colecția de primăvară 2024, realizată din piele de vițel neagră, cu o cataramă sculpturală din alamă ce reprezintă două mâini care se împletesc. De la Tory Burch vine o pereche de pantofi cu toc din colecția de toamnă 2024, din piele neagră, cu o închizătoare metalică distinctivă. Hai să fim serioși, cine nu și-ar dori așa ceva?

O piesă cu totul specială este puloverul trompe l’oeil de la Schiaparelli, care amintește de celebrul pulover cu fundă din 1927 al Elsei Schiaparelli. Tricotat fin în negru, cu o fundă ivoriu integrată direct în țesătură, creează o iluzie optică inconfundabilă.

V-ați fi imaginat vreodată că puteți deține o bucată din istoria modei?

Creații purtate de vedete

Multe dintre articolele scoase la vânzare au o istorie aparte. De exemplu, o rochie-tuxedo albă, creată la comandă de Michael Kors, a fost purtată de modelul Anok Yai la gala CFDA Awards din 2021. Este o piesă unică, cu revere ascuțite din satin și un cordon care definește talia.

O altă creație cu poveste este o rochie roșie din șifon de la Dior, de la începutul mandatului Mariei Grazia Chiuri. Aceasta a fost purtată de Bee Shaffer Carrozzini la petrecerea sa de 30 de ani (un cadou din partea mamei sale). Designul simplu, dar cu un efect puternic, definește stilul senzual pe care Chiuri l-a adus casei Dior.

o bandană delicată din dantelă neagră, creată de Gigi Burris, a fost purtată de rapperul Future pe coperta revistei GQ din mai 2022. O dovadă că cele mai mici piese au adesea cea mai mare atitudine. Iar un palton-rochie Miu Miu din colecția de primăvară 2025 a devenit rapid un favorit al stiliștilor, fiind descris în recenzia de pe podium drept „un amestec de lucruri care nu se potrivesc, dar care, cumva, funcționează împreună”.