Nelly Furtado și-a pus fanii pe jar cu o apariție de senzație pe Instagram. Artista de 47 de ani a promovat noul ei single, „Electric Circus”, într-o rochie de piele spectaculoasă, care i-a accentuat formele. Numai că, dincolo de muzică, un anunț mai vechi al vedetei a revenit în atenție, stârnind un val de reacții.

O apariție rock pentru un single nou

Pentru a-și promova cea mai recentă piesă, cântăreața a ales o ținută care a atras toate privirile. Într-un clip postat pe contul ei, Nelly poartă o rochie neagră, fără bretele, cu o fustă voluminoasă și detalii din panouri de piele. Look-ul a fost completat cu o jachetă de piele purtată lejer pe umeri, mănuși transparente, ochelari de soare și bijuterii statement.

Mesajul a fost scurt și la obiect. „Electric Circus X @boi1da este lansat vineri!”, a scris ea alături de videoclipul în care mimează versurile piesei.

Anunțul retragerii de pe scenă

Deși se bucură de o revenire în carieră și lansează muzică nouă, artista a dezvăluit la finalul anului trecut că a decis să „se retragă” de la concertele live. Dar, stai puțin, cum vine asta? Vestea a fost dată într-o postare nostalgică, în care a reflectat asupra celor 25 de ani de carieră.

Totul a pornit de la o fotografie cu ea la 20 de ani. „Acum 25 de ani, pe vremea asta, a fost lansat primul meu album, Whoa, Nelly! În prima imagine am 20 de ani, pe punctul de a susține primul meu concert ca artist profesionist la Lilith Fair. Am mers la un magazin numit ‘Original’ pe Queen West în Toronto și am cumpărat acea rochie roz și niște pantofi cu platformă sclipitori pentru a concerta. A fost atât de plin de semnificație și sinele meu artistic s-a simțit atât de împlinit.”

Iar succesul de atunci pare să se repete acum, într-o formă neașteptată. „25 de ani mai târziu, muzica mea a ajuns la o nouă generație de fani și nu aș putea fi mai fericită pentru asta”, a continuat ea. „În anul 2000 îmi amintesc că simțeam un scop în a spera că un copil va șterge praful de pe vinilul Whoa, Nelly! într-o zi, într-un magazin de discuri, și va crede că este cool sau inspirațional, așa că nu aș fi putut ghici niciodată că vor exista atât de multe moduri noi de a descoperi muzica ‘veche’ în 2025!”

„M-a făcut să cred cu adevărat în magie”

Redescoperirea muzicii sale de către publicul tânăr a fost o bucurie imensă pentru artistă. „Faptul că atât de mulți oameni îmi redescoperă muzica a fost suprarealist și plin de bucurie. A fost atât de distractiv să îmbrățișez această oportunitate, să urc din nou pe scenă și să văd de aproape adevărata putere durabilă a muzicii bune. M-a făcut să cred cu adevărat în magie.”

Și totuși, Nelly a anunțat că intenționează să se îndepărteze de muzică pentru a urma „alte demersuri creative și personale” pentru „următoarea fază a vieții mele”.

un adio momentan de la turnee.

Mesajul ei s-a încheiat cu o notă de recunoștință. „Sunt recunoscătoare pentru toți anii de distracție, comunitate și uimire. Recunoștință nesfârșită oricui a ascultat și a vibrat vreodată cu muzica mea și a participat la oricare dintre concertele mele. Vă iubesc pe voi și inimile voastre deschise. A doua imagine sunt eu la Berlin în această vară (publicată alături de textul original), înțelegând în sfârșit ce înseamnă să primești flori. Vă mulțumesc și noapte bună!”

Fanii, între extaz și disperare

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, fiind un amestec de laude pentru cariera sa și tristețe la auzul veștii. Unii au lăudat-o necondiționat: „25 de ani mai târziu și ești ÎNCĂ la fel de ICONICĂ ca întotdeauna.”

Alții, în schimb, au fost de-a dreptul șocați de ideea unei semi-retragere. „De ce toate lucrurile bune trebuie să se termine?!”, a scris un urmăritor, în timp ce altul a întrebat retoric: „Acesta este un discurs de pensionare??? Nuuuuuu!!!!!”