Sydney Sweeney a oprit din nou internetul cu o rochie roz spectaculoasă, cu un decolteu amplu și detalii florale. O simplă fotografie în oglindă a fost de ajuns pentru a strânge mii de reacții rapide, admiratorii numind-o direct „micul diavol”.

De ce ne fascinează atât de mult aparițiile ei? Pentru că, dincolo de o siluetă clar invidiată, Sydney reprezintă fix acea atitudine de care multe dintre noi avem nevoie: asumarea totală a propriei feminități, fără scuze și fără să plece capul în fața criticilor de serviciu.

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Lectia de incredere pe care ne o da actrita

Rochia roz pudrat, machiajul luminos și buclele pline de volum au creat o estetică ultra-feminină pe care pur și simplu o adorăm. Iar fanii nu s-au abținut deloc la secțiunea de comentarii.

„Vreau să FIU ea. OMG, atât de perfectă”, a scris o admiratoare, în timp ce un alt fan a adăugat: „Dumnezeu te-a făcut cu adevărat frumoasă, îți trimit rugăciuni și multă dragoste”. Dar comentariul care a atras atenția tuturor a fost cel care i-a și adus o nouă poreclă jucăușă: „OMG Micul diavol”.

Dar știi momentul ăla când societatea te judecă fix pentru lucrurile care te fac unică? Sydney trece constant prin asta. Dincolo de pozele glam (care strâng milioane de aprecieri în câteva ore), actrița se confruntă cu un val de critici pentru scenele ei din serialul „Euphoria”. Numai că lucrurile stau puțin diferit în culise. Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Theblast, creatorul serialului, Sam Levinson, a vrut efectiv să taie din scenele nud pentru personajul Cassie în sezonul 3.

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Ce s a intamplat de fapt pe platourile de filmare

Sydney nici nu a vrut să audă de așa ceva.

Ea a fost cea care a insistat ca personajul ei să își păstreze autenticitatea, refuzând ca povestea să fie cenzurată doar pentru a face pe plac criticilor.

„Ei bine, este amuzant. Când am scris-o prima dată, îmi ziceam: «Poate filmăm toate astea și nu avem deloc nuditate. Poate există modalități de a filma evitând anumite lucruri?»” – Sam Levinson, Creator Euphoria

Răspunsul actriței a fost tăios și arată cât de mult își apără deciziile artistice.

„Și ea s-a uitat la mine și a zis: «Glumești? Joc rolul unui model OnlyFans. Îmi spui că o să ocolești subiectul?» Și am zis: «Da, OK, este un punct de vedere corect.»” – Sam Levinson, Creator Euphoria

Criticile nu se opresc la serial

Levinson o descrie acum ca fiind „total neînfricată” și „minunat de profesionistă”, explicând că abordează o lume absurdă a internetului, unde femeile sunt plătite să șoptească într-un microfon. Și totuși, dezbaterile despre corpul ei continuă. Anul trecut, o campanie pentru American Eagle a stârnit discuții aprinse online. Unii au acuzat brandul că mizează prea mult pe imaginea ei provocatoare, în timp ce fanii i-au luat apărarea, spunând că e doar fashion marketing complet inofensiv.

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Până la urmă, decizia despre cum își folosește propria imagine rămâne strict la ea. Filmările pentru noul sezon din „Euphoria” sunt încă un subiect intens discutat la Hollywood, iar marea întrebare care rămâne este cât de departe va merge personajul ei de data aceasta sub viziunea unei actrițe care refuză compromisurile.