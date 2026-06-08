Kylie Jenner a ajuns din nou pe prima pagina a ziarelor dupa ce a postat o fotografie în oglinda în care isi expune formele celebre. Purtand un top floral extrem de decoltat și o pereche de blugi cu talie joasa, vedeta a starnit imediat reactii aprinse pe retelele de socializare, iar multe dintre ele nu au fost deloc prietenoase.

De ce ne intereseaza pe noi o simpla poza pe Instagram a unei miliardare? Pentru ca dincolo de filtre și haine de designer, valul de critici arata exact presiunea uriașă pe care o simtim și noi, femeile obisnuite. Esti aspru judecata daca iti expuni corpul, dar esti la fel de aratata cu degetul daca nu revii instantaneu la silueta perfecta de dinainte de sarcina.

Val de critici pentru un simplu selfie

Imaginea postata o arata pe fondatoarea Kylie Cosmetics intr-un top scurt, cu imprimeu roz și portocaliu, care i-a scos în evidenta bustul. Cu parul lasat liber în bucle lejere și un machiaj natural cu buze nude, vedeta a lasat tinuta sa vorbeasca de la sine. Iar internetul a raspuns imediat.

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Așa cum noteaza Theblast intr-un material publicat recent, fanii au impartit rapid taberele. În timp ce unii au laudat-o, altii au atacat-o fara mila. Un utilizator a comentat ironic despre bustul ei „amplu”, în timp ce altii au dus lucrurile mult mai departe.

„Atat de obsedata de sine, e dezgustator. Nu pot înțelege pe nimeni care este interesat sa urmareasca aceasta familie. UGH!” – Utilizator Instagram, comentator

Și nu s-au oprit aici. Altcineva a acuzat-o de narcisism, spunand ca e „gretos” cat de mult se uita la ea insasi în camera telefonului, în timp ce un alt critic a luat la tinta aspectul ei fizic, intreband-o direct daca e fericita de plasticele ei.

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Realitatea schimbarilor dupa nastere

Sa fim sincere, nu e prima data când corpul ei este subiect de dezbatere publica. Prin 2020, o pagina de fani a distribuit o poza cu ea din 2017, inainte sa devina mama. Cineva a comentat ca era atat de slaba atunci, iar un altul a adaugat rapid ca „era mai bine”.

Reactia vedetei a venit imediat, printr-o replica scurta care ascunde de fapt o realitate pe care multe dintre noi o traim.

„Am nascut un copil.” – Kylie Jenner, fondatoare Kylie Cosmetics

Dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Stormi, în 2018, vedeta a recunoscut deschis ca s-a luptat enorm cu nesigurantele. Chiar daca a povestit ca a slabit super repede dupa nastere, corpul ei pur și simplu nu mai era acelasi. Sanii i s-au marit de trei ori și au aparut vergeturile. Talia, abdomenul și coapsele se modificasera complet. A trebuit chiar sa isi schimbe stilul vestimentar pentru ca absolut nimic din vechiul ei dulap nu o mai incapea.

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Ce putem învață din asta

Suna familiar, ? Intr-un interviu ulterior, ea a povestit ca sarcina i-a schimbat complet corpul la o vârstă foarte fragedă, dar a învățat până la urma sa accepte aceste transformari și sa nu ii mai pese de parerea celor din jur.

Data viitoare când te uiti în oglinda și te superi ca blugii vechi nu se mai inchid, aminteste-ti ca până și femeile cu acces la cele mai bune tratamente din lume trec prin aceleasi emotii. Fii mai blanda cu tine. Schimbarea garderobei cu haine în care te simti confortabil acum, în prezent, rămâne cel mai sănătos prim pas catre acceptarea noului tau corp.