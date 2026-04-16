Rihanna a fost surprinsă pe străzile din Brooklyn într-o ținută care, la prima vedere, ar încălca orice regulă de stil. Artista a combinat nonșalant două imprimeuri animale puternice, demonstrând încă o dată că poate purta orice și oricum.

O combinație îndrăzneață

Vedeta s-a înfășurat într-un hanorac Savage Fenty cu imprimeu de tigru albastru și gri, o piesă din colecția pentru bărbați. L-a asortat cu o pereche de blugi albaștri largi. Iar în picioare a purtat balerini cu imprimeu de șarpe gri.

Accesoriile au completat look-ul: o geantă de umăr neagră, matlasată, ochelari de soare cu formă angulară și o serie de inele de aur. Părul ei șaten închis era purtat lung și liber, ajungând până la piept pe sub glugă.

Pasiunea pentru animal print nu e nouă

Să fim serioși, imprimeul animal este o semnătură pentru Rihanna. Nu de puține ori a fost văzută purtând piese statement.

Fanii își amintesc cu siguranță de un trenci Supreme cu imprimeu de șarpe, pe care l-a purtat peste un hanorac gri în timpul vizitelor la restaurantul ei preferat, Giorgio Baldi. Dar lista nu se oprește aici. Din garderoba ei fac parte și niște cizme Amina Muaddi cu imprimeu de piton, dar și un palton jacquard din amestec de lână cu imprimeu de tigru de la Alaïa (unul dintre designerii preferați ai artistei).

Hanoracul, piesa de rezistență

Și hanoracul de lux nu îi este deloc străin. V-ați gândit vreodată cum arată un hanorac Dior de pe podium?

Ei bine, în ianuarie, Rihanna s-a afișat într-o geacă puffer florală, asemănătoare unui cocon, cu o glugă albă pufoasă, direct de pe podiumul colecției Dior pentru bărbați toamnă 2026. În timpul sarcinii cu cel de-al treilea copil, Rocki Irish, a purtat o jachetă scurtă care îi lăsa burta la vedere, cu blugi cu talie joasă și un sutien roz asortat.

Până la urmă, e clar.

Hanoracul este o piesă de bază în garderoba vedetei pop și a mogulului din industria frumuseții, apărând în mod constant în colecțiile sale Savage.