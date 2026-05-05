O vacanță de vis s-a transformat într-un coșmar greu de imaginat pentru aproximativ 150 de pasageri blocați pe o navă de croazieră. Trei persoane au murit deja, iar autoritățile sunt în alertă maximă din cauza unui focar suspect de hantavirus.

Când visul exotic devine un scenariu de groază

Te-ai gândit vreodată să lași totul în urmă și să pleci într-o expediție la capătul lumii? Să fim serioși, multe dintre noi visăm la o astfel de evadare. Iar pentru pasagerii navei sub pavilion olandez MV Hondius, exact asta trebuia să fie călătoria vieții lor. Vasul a plecat în martie din Ushuaia, în sudul Argentinei, bifând destinații fabuloase precum peninsula Antarctică, Georgia de Sud și Tristan da Cunha, unele dintre cele mai izolate insule de pe planetă.

Numai că realitatea i-a lovit crunt. Nava este acum blocată în largul Porto da Praia, pe coasta statului insular Capul Verde din vestul Africii. Autoritățile locale refuză pur și simplu să lase pasagerii să coboare la țărm.

Situația asta ne amintește brusc că, deși și noi, româncele, am început să vânăm oferte pentru croaziere exotice prin America de Sud imediat ce vine frigul la noi în țară, riscurile de sănătate din aceste zone îndepărtate sunt cât se poate de reale și pot da peste cap orice plan.

Alerta medicală și evacuările de urgență

Dar hai să vedem exact cum stau lucrurile la bord.

Sunt șapte cazuri confirmate sau suspecte de hantavirus. Un membru britanic al echipajului, care are nevoie de îngrijire medicală urgentă, așteaptă să fie evacuat medical alături de un coleg olandez, după ce amândoi au prezentat simptome respiratorii acute. Un alt pasager britanic a fost deja evacuat și se află la terapie intensivă în Africa de Sud.

Într-o analiză publicată recent de Independent aflăm că pe vas se află mai ales cetățeni britanici, americani și spanioli, printre care și aproximativ 20 de britanici.

Misterul transmiterii virusului și victimele

Cum s-a ajuns aici? Hantavirusul se transmite, în mod normal, prin contactul cu rozătoare infectate, urina, excrementele sau saliva lor. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a precizat însă că a fost informată că nu există șobolani pe navă.

Aici intervine partea cu adevărat înfricoșătoare.

Deși transmiterea de la om la om este rară, specialiștii suspectează că exact asta s-a întâmplat. Maria Van Kerkhove, directorul pentru pregătirea și prevenirea epidemiilor și pandemiilor la OMS, a declarat reporterilor la Geneva: „Credem că ar putea exista o anumită transmitere de la om la om care se întâmplă printre contactele cu adevărat apropiate, soț și soție, oameni care au împărțit cabinele,”

Ea a adăugat un detaliu tulburător: „Unii oameni de pe navă erau cupluri, împărțeau camerele, deci este un contact destul de intim,”

Tragedia a lovit prima dată pe 11 aprilie, când un pasager olandez a murit. Trupul său a rămas pe navă zile în șir. Operatorul navei, Oceanwide Expeditions, a explicat că abia pe 24 aprilie corpul bărbatului „a fost debarcat pe Sfânta Elena, soția sa însoțind repatrierea”. Femeia (care avea deja simptome gastrointestinale la debarcare) s-a simțit tot mai rău în timpul unui zbor spre Johannesburg. A murit la scurt timp după sosirea la secția de urgențe, pe 26 aprilie.

Ce urmează pentru pasagerii blocați

Acum, pe nava de lux mai sunt trei cazuri suspecte, iar o persoană are febră ușoară. Ipoteza de lucru a OMS este că hantavirusul de pe navă este virusul Andes (specific Americii de Sud, inclusiv Argentinei), iar testele sunt în plină desfășurare. Totuși, într-o actualizare de marți, oficialii OMS au evaluat riscul de răspândire globală ca fiind „scăzut”. Se face anchetă epidemiologică și pentru pasagerii zborului cu care a călătorit soția olandezului.

Și totuși, ce se întâmplă cu oamenii rămași captivi pe apă?

Premierul britanic Sir Keir Starmer a intervenit marți pe platforma X, încercând să ofere asigurări familiilor disperate: „Gândurile mele sunt alături de cei afectați de focarul de hantavirus de la bordul MV Hondius. Lucrăm îndeaproape cu partenerii internaționali pentru a sprijini cetățenii britanici de la bord și punem la punct planuri pentru călătoria lor sigură mai departe. Riscul pentru publicul larg rămâne foarte scăzut, protejarea poporului britanic este prioritatea noastră numărul 1.”

Nava Hondius stă în continuare ancorată la distanță de țărm, așteptând o decizie din partea autorităților din Capul Verde.