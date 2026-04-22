Brandul de îmbrăcăminte Sun Day Red, fondat de legenda golfului Tiger Woods, face pasul cel mare pe piața feminină și lansează o colecție completă de haine și încălțăminte de performanță. Decizia vine după ce în toamna anului 2024 a fost lansată o linie restrânsă de produse esențiale pentru femei, care a testat practic apele.

Prima colecție reală pentru femei

Până acum, oferta pentru publicul feminin era destul de limitată. Caje Moye, directorul senior de produs, a recunoscut acest lucru fără ocolișuri. „Am avut produse pentru femei foarte limitate, foarte de bază. Dar aceasta este prima colecție completă, proiectată intern, inclusiv încălțăminte. Este pentru prima dată când ne adresăm cu adevărat clientelor.”

E drept că fanii, atât ai sportului, cât și ai lui Woods, au cerut în mod repetat o linie de damă care să păstreze stilul clasic, mai puțin extravagant, al colecției masculine. „Acolo se încadrează colecția noastră pentru bărbați”, a adăugat Moye. „Este mai tonală și vorbește despre măiestria liniei.” Prin lansarea acestei colecții, Sun Day Red își asigură o prezență coerentă în magazine și online, alături de produsele pentru bărbați.

Recomandari Brandul Hoodrich lansează prima colecție de încălțăminte la 100 de dolari

Ce conține noua linie și cât costă

Noua colecție de lansare va include 15 piese concepute pentru a fi combinate între ele. Printre produsele de performanță se numără tricoul polo Icon, disponibil în trei variante (fără mâneci, cu mânecă lungă și cu mânecă scurtă), o bluză cu guler înalt și un model cu fermoar sfert, ambele cu protecție UV. Linia este completată de fusta Icon și pantalonii scurți Icon Pintuck.

La capitolul jachete, seria Phoenix aduce un anorak rezistent la vânt și apă, alături de pantaloni scurți asortați. Iar pentru zona de lifestyle, colecția include puloverele Sunday Cashmere și produsele din gama Pacific Luxe (un material moale, din amestec de modal), cum ar fi un top scurt cu fermoar, pantaloni scurți și lungi. V-ați gândit vreodată cât ar costa? Hai să vedem.

Prețurile sunt pe măsura promisiunilor: tricourile polo costă între 118 și 128 de dolari, pantalonii și fustele între 138 și 148 de dolari, iar bluzele intermediare între 138 și 158 de dolari. Jachetele variază între 150 și 198 de dolari, în timp ce puloverele din cașmir ajung la 298 de dolari. Încălțămintea este disponibilă în două stiluri, Osprey și Magnolia, la prețuri de 160, respectiv 250 de dolari.

Recomandari Brandul Éterne lansează prima colecție de blugi cu prețuri de 400 de dolari

„Golful feminin cere același lucru de la echipament și îmbrăcăminte ca orice alt nivel al jocului”, a declarat Sara Rutledge, director de produs. „Am construit această colecție în același mod în care construim totul la Sun Day Red. Cu detalii examinate, standarde respectate și nimic inclus care să nu servească competiției.”

O viziune pe termen lung

Dar planurile nu se opresc aici. Intenția a fost clară de la bun început, după cum explică Moye: „Nu am construit niciodată doar un brand pentru bărbați – am construit un brand care creează îmbrăcăminte, accesorii și încălțăminte de clasă mondială, înrădăcinate în jocul de golf. Această colecție pentru femei respectă acest standard și deschide următorul nostru capitol.”

Compania a oferit deja câteva piese de test echipei feminine de golf de la Stanford în timpul turneului Augusta National Women’s Amateur, iar reacția jucătoarelor a fost pozitivă. „Suntem un brand care apreciază sportivii care lucrează cu noi și ne oferă feedback”, a mai spus Moye. Mai mult, brandul se așteaptă să semneze un contract cu o sportivă ca ambasador de brand anul viitor. Pe partea masculină, Sun Day Red colaborează deja cu Karl Vilips, un debutant în PGA Tour.

Recomandari Cécred, brandul lui Beyoncé, lansează o colecție de styling ce promite 95% mai mult volum

O afacere care depășește așteptările

Și, pe bune, afacerea pare să meargă bine. Sun Day Red este un joint-venture cu TaylorMade Golf, companie cu care Woods a început să colaboreze în 2017. Brandul, lansat în 2024 la scurt timp după ce Tiger Woods a încheiat parteneriatul de 27 de ani cu Nike, a înregistrat o expansiune rapidă. După ce a vândut aproape exclusiv pe propriul site, s-a extins către terenuri de golf de lux și retaileri specializați precum PGA Tour Superstore, Worldwide Golf Shops, Carl’s Golfland și Scheels.

Moye a confirmat că brandul „merge mai bine decât am anticipat”. Chiar dacă a durat ceva timp pentru a stabili parteneriatele de producție corecte, odată rezolvată problema, expansiunea a fost rapidă. „Și suntem într-o poziție de stoc surprinzător de sănătoasă”, a adăugat el. Logo-ul mărcii, un tigru în săritură, are o semnificație specială (cele 15 dungi fac referire la cele 15 turnee majore câștigate de Woods).

Colecția pentru femei va fi disponibilă exclusiv pe site-ul companiei și în anumite magazine de golf private începând de luni.