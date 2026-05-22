Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai iubite cupluri de la noi, dar te-ai întrebat vreodată cum arată viața lor dincolo de zâmbetele perfecte de pe ecrane? Prezentatoarea TV a decis să dea cărțile pe față și să povestească exact ce se întâmplă în intimitatea căminului lor atunci când apar inevitabilele tensiuni.

Știm cu toate că nicio relație nu este doar lapte și miere, oricât de idilică ar părea din exterior. Dincolo de celebritate și concerte, dinamica dintre ei ne arată cât de important este să găsești un partener care să îți echilibreze furtunile interioare. Este un detaliu practic pe care multe dintre noi încearcă să îl aplice zilnic acasă, atunci când oboseala își spune cuvântul.

Cei doi și-au unit destinele pe 27 mai 2023, la Palatul Snagov, după ce în martie 2021 au devenit părinții micuței Josephine. Iar acum, într-o serie de confesiuni preluate de Elle, Gina a oferit detalii fascinante despre cum se împart rolurile emoționale în familia lor.

Cum este Smiley în rolul de tata

Dar cum stau lucrurile, de fapt. Gina recunoaște că este pur și simplu uimită de răbdarea soțului ei atunci când vine vorba de creșterea fetiței lor.

„Să știi că îmi place foarte mult de el ca tată, pentru că stau și analizez, stau și urmăresc ce cuvinte folosește, câtă răbdare are. Deși el, pe scenă, emană căldură, este solar și e un om blând și bun, e un pic mai închis față de mine, e puțin mai introvertit.” – Gina Pistol, Prezentatoare TV

Ea povestește că, deși Andrei știe să țină energiile celorlalți la distanță, acasă se transformă complet. Se pune la mintea fetiței lor, fac balet împreună și lasă la ușă orice urmă de statut de vedetă.

Cine stinge focul în cuplu

Și totuși, cum gestionează doi oameni atât de diferiți momentele de criză? Aici intervine partea cu adevărat interesantă. Gina mărturisește sincer că ea nu are niciun fel de filtru atunci când se enervează.

„Eu mă duc… că eu, în trei minute, spun că te iubesc și că plec în lume și că nu mai vreau… Sunt exact ca un foc de paie. Mă aprind imediat, ard tot în jurul meu și apoi mă calmez.” – Gina Pistol, Prezentatoare TV

Cel care cedează primul în conflicte este Smiley, tocmai datorită firii sale extrem de diplomatice și calculate. Numai că dorințele Ginei pentru viitor sunt foarte clare. Când vine vorba de fetița lor, mama își dorește ca Josephine să moștenească exact acest zvâc de războinică de la ea, dar neapărat combinat cu rațiunea tatălui.

Până la urmă, rețeta lor funcționează tocmai pentru că își acceptă și își folosesc diferențele. Echilibrul dintre un temperament vulcanic și un diplomat calculat este secretul care ține o familie unită. Data viitoare când te enervezi pe partenerul tău, gândește-te puțin la dinamica asta. Poate că fix diferențele dintre voi sunt cele care vă salvează la finalul zilei.