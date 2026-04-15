Google a detaliat modul în care folosește cookie-uri și date pentru a-și menține și livra serviciile. compania se bazează pe aceste instrumente pentru a urmări întreruperile de serviciu și pentru a oferi protecție împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor. În același timp, datele sunt folosite pentru a măsura interacțiunea publicului și statisticile site-ului, cu scopul de a înțelege cum sunt utilizate serviciile și de a le îmbunătăți calitatea.

Ce se întâmplă dacă accepți totul

Dacă un utilizator alege opțiunea „Acceptă tot”, Google va folosi cookie-urile și datele pentru scopuri suplimentare. Compania declară că va „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Iar pe lângă asta, va „livra și măsura eficiența anunțurilor”.

Mai mult, se vor afișa conținut și reclame personalizate, în funcție de setările fiecărui utilizator. Cum vine asta? Ei bine, personalizarea se bazează pe activitatea anterioară din browser, cum ar fi căutările efectuate anterior pe Google.

Scenariul refuzului total

În schimb, dacă utilizatorul alege să respingă totul, compania precizează clar: „nu vom folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare”.

Lucrurile stau puțin diferit.

Chiar și în cazul unui refuz, conținutul afișat va fi influențat de anumiți factori. Printre aceștia se numără conținutul pe care îl vizualizezi în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația ta generală. Anunțurile nepersonalizate sunt și ele influențate de conținutul vizualizat și de locația generală.

Controlul este la utilizator

V-ați gândit vreodată cât de adânc merge personalizarea? Google explică faptul că „conținutul și anunțurile personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri personalizate pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. Pe bune, totul se leagă de ce ai căutat înainte.

Si pentru a oferi mai multă transparență, compania pune la dispoziție și alte instrumente. Utilizatorii pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate. si, Google menționează că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența la vârsta utilizatorului, dacă acest lucru este relevant (o măsură de protecție suplimentară).

Toate detaliile privind confidențialitatea pot fi consultate oricând la adresa g.co/privacytools.