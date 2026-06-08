Actrița Rosie O’Donnell a pus capăt speculațiilor și a recunoscut deschis, pe covorul roșu de la Premiile Tony 2026, motivul real pentru care a apelat la un lifting facial secret. După o pierdere masivă în greutate de peste 22 de kilograme, vedeta a ales să vorbească sincer despre prețul emoțional și fizic al acestei transformări.

Te-ai gândit vreodată de ce ne este atât de greu să recunoaștem când apelăm la o intervenție estetică? Dincolo de sclipiciul de la Hollywood, povestea ei atinge o coardă sensibilă pentru noi toate: presiunea de a arăta impecabil, dar cumva natural, și curajul de a-ți asuma propriile alegeri pentru corpul tău, chiar și atunci când cei din jur te judecă aspru.

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Totul a început cu o schimbare majoră de sănătate. În ultimii trei ani, fosta prezentatoare a urmat un tratament cu Mounjaro pentru a-și gestiona diabetul. Acest proces a dus la o slăbire accelerată, dar a lăsat în urmă un exces vizibil de piele. Așa cum a relatat Theblast într-un material recent, decizia de a intră în sala de operație nu a fost deloc una ușoară, fiind amânată luni de zile din cauza reacțiilor celor dragi.

Reacția dureroasă a familiei

Cel mai mare obstacol nu a fost frica de bisturiu. A fost chiar reacția propriului copil.

„Micuțul meu autist de 13 ani mi-a spus: «Dacă o faci, nu te-aș mai putea respecta niciodată».” – Rosie O’Donnell, actriță

Cuvintele au durut enorm. A amânat intervenția, a stat pe gânduri săptămâni la rând, iar abia în ianuarie a făcut pasul. Numai că surpriza a venit abia după externare. Când s-a întors acasă după zece zile de recuperare, nimeni din familie nu a observat măcar schimbarea.

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Adevărul despre corpul de după slăbire

Și totuși, de ce a simțit nevoia să se justifice public?

„Autenticitatea este scopul în aceste zile și vremuri, iar oamenii mint despre tot, toată ziua, publicului american. Este foarte deprimant pentru mine și tulburător, și tot ce contează este adevărul și dragostea, așa că am vrut să fiu sinceră și să spun toate emoțiile complicate pe care le-am avut în legătură cu asta.” – Rosie O’Donnell, actriță

Intervenția nu a fost un moft pentru a opri timpul în loc. A fost o necesitate practică după topirea kilogramelor.

„Iau Mounjaro în ultimii trei ani, am și diabet, și am slăbit peste 50 de lire sterline, și asta a fost responsabil pentru o mare parte din pielea pe care o aveam în jurul feței.” – Rosie O’Donnell, actriță

O pace regăsită cu oglinda

Actrița recunoaște că procedura a costat-o mai mult decât orice mașină pe care a cumpărat-o vreodată. Dar fața este cea pe care o porți zilnic, nu o poți lăsa în garaj. După recuperare, ea a publicat imagini complet nefiltrate, explicând că a vrut doar să arate o versiune a ei mai puțin bântuită, mai odihnită emoțional.

„Nu am dispărut, nu am devenit altcineva, doar am încetat să mă mai cert cu oglinda. Și poate că asta e de ajuns. Sau, cel puțin… Așa arată un lifting facial profund în plan inferior când își vede de treaba lui.” – Rosie O’Donnell, actriță

Reacțiile publicului la imaginile ei nefiltrate rămân profund divizate între critici acide și mesaje de susținere. Decizia ei de a spune adevărul setează însă un nou standard de onestitate, iar acum mingea se mută în terenul celorlalte vedete care încă ascund intervențiile estetice sub pretextul geneticii perfecte.