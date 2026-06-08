Jesse și Ashley Ridgway, un cuplu de influenceri extrem de cunoscuți în mediul online din America, trec printr-un coșmar greu de imaginat. După ce au decis să întrerupă o sarcină din cauza unui diagnostic grav de Sindrom Down al bebelușului, cei doi au devenit ținta unui val masiv de ură și a unor amenințări cu moartea care i-au forțat să ia măsuri de securitate extreme.

Știm cu toatele cât de mare este presiunea de a lua deciziile corecte pentru familia ta, mai ales când vine vorba despre sănătatea unui copil. Dar când o alegere medicală profund intimă și dureroasă devine subiect de judecată publică, lucrurile scapă complet de sub control, iar siguranța unei familii ajunge să fie pusă în pericol din cauza opiniilor de pe internet.

Diagnosticul care a schimbat totul

Așa cum a relatat recent Unica într-un articol detaliat, tinerii din New Jersey au ales inițial să fie transparenți. Au vrut să împărtășească momentul dureros în speranța că vor oferi sprijin altor femei și familii care se confruntă cu diagnostice similare. Numai că sinceritatea lor a fost taxată crunt.

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Jesse Ridgway a explicat comunității sale procesul emoțional și medical prin care au trecut. După ce s-au documentat amănunțit și au discutat cu medici și consilieri genetici, au realizat complexitatea afecțiunii.

„Săptămâna aceasta, eu și soția mea am luat decizia foarte dificilă de a întrerupe sarcina din cauza trisomiei 21. Alegerea nu a fost făcută cu ușurință. Apreciem cu adevărat toate poveștile personale pe care ni le-ați împărtășit, în special sprijinul necondiționat pe care l-am primit de la fani, indiferent de ce am decis.” – Jesse Ridgway, influencer

Iar realitatea medicală din spatele Sindromului Down implică adesea provocări uriașe pe care puțini le înțeleg pe deplin din exterior.

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Statisticile sunt copleșitoare.

Influencerul a detaliat că jumătate dintre bebelușii cu acest sindrom au defecte cardiace, 75% se confruntă cu probleme de auz, iar riscul de avort spontan se apropie de 50%. A subliniat că, de cele mai multe ori, copilul va fi complet dependent de alții pentru tot restul vieții.

Prețul expunerii în mediul online

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să treci printr-o traumă medicală și apoi să te temi să dormi în propria casă? Reacțiile internauților au fost de o duritate extremă. Cuplul a fost criticat inclusiv de cunoscuți și de persoane cu viziuni religioase stricte, care i-au transmis lui Ashley că nu merită să fie mamă.

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Și totuși, în ciuda urii, au existat și mesaje de susținere în privat. Ashley a mărturisit că mesajele primite de la femei care au trecut prin aceleași provocări i-au întărit decizia de a vorbi deschis. Dar prețul plătit pentru această deschidere este unul imens.

„Am un pistol încărcat pe noptieră și am instalat o poartă de securitate acasă” – Jesse Ridgway, influencer

Dincolo de judecata din online, rămâne o realitate tristă despre cât de izolate se pot simți femeile în fața unor astfel de diagnostice. Cuplul a aflat de la medici că până la 90% dintre femei aleg să întrerupă sarcina după un diagnostic de trisomie 21, dar majoritatea o fac în tăcere, tocmai de teama judecății.

Acum, cei doi soți sunt nevoiți să își regândească complet limitele vieții private pe internet. Dacă vor mai găsi curajul de a împărtăși momente vulnerabile cu publicul lor, în condițiile în care o decizie medicală i-a transformat în ținte vii.