Actrița Gina Carano a vorbit deschis despre relația sa actuală cu fostul coleg din „The Mandalorian”, Pedro Pascal, după controversa uriașă care a dus la concedierea ei. Declarațiile sale vin într-un moment cheie, după ce a ajuns la o înțelegere cu Disney și a purtat discuții despre o posibilă revenire în universul Star Wars. Lucrurile, însă, nu sunt deloc simple.

Scandalul care a zguduit universul Star Wars

Să ne amintim puțin contextul. În februarie 2021, Lucasfilm a concediat-o pe Gina Carano, interpreta personajului Cara Dune, după o serie de postări pe rețelele sociale considerate controversate. Totul a pornit de la o postare în care părea să ironizeze pronumele de gen, adăugându-și în biografie „beep/bop/boop”, la scurt timp după ce colegul ei, Pedro Pascal, și-a adăugat pronumele în profil. Picătura care a umplut paharul a fost, se pare, o postare pe Instagram în care compara tratamentul aplicat conservatorilor din America cu persecuția evreilor în Germania Nazistă. Lucasfilm a catalogat postările drept „abominabile și inacceptabile”.

Trei ani mai târziu, Carano a dat în judecată Disney pentru concediere abuzivă, având sprijinul financiar al lui Elon Musk. Procesul s-a încheiat cu o înțelegere în august 2025, iar un purtător de cuvânt al Lucasfilm a declarat chiar că „așteaptă cu nerăbdare să identifice oportunități de a lucra împreună cu doamna Carano în viitorul apropiat”.

Recomandari Barry Keoghan rupe tăcerea despre Sabrina Carpenter. Adevărul din spatele zvonurilor

Discuții secrete cu șefii Lucasfilm

Și se pare că nu au fost doar vorbe goale. Gina a dezvăluit că a avut deja discuții cu figuri cheie de la Lucasfilm, precum Dave Filoni (noul co-CEO) și Jon Favreau, creatorul serialului. „Am avut deja o conversație cu Dave Filoni și Jon Favreau. Am intrat într-un apel pe Zoom. A fost foarte frumos”, a spus ea. Iar atmosfera pare să fi fost una destinsă. „Dave preia funcția de CEO al Star Wars. Nu am pierdut niciun moment. Jon Favreau a intrat pe Zoom și a fost foarte amuzant. A fost ceva de genul: «Deci, unde am rămas?»”.

Într-un interviu recent citat de Theblast, Carano a oferit mai multe detalii despre acea întâlnire, subliniind că nu a fost neapărat o negociere pentru revenire, ci mai degrabă o reconectare. „Cred că a fost un fel de «Hai să luăm legătura»”, a explicat actrița. „Jon Favreau și Dave Filoni au fost două persoane pe care le-am respectat mereu, am trecut prin două sezoane împreună și am avut o relație grozavă. Și chiar și în timpul a tot ceea ce se întâmpla, Dave Filoni și Jon Favreau nu au fost niciodată băieții răi pentru mine.”

Până la urmă, a fost o discuție de împăcare? Se pare că da. „Nu voi dezvălui nimic din toate astea, dar voi spune că, pentru mine, a fost o conversație importantă. Să ne vedem pe Zoom, să reparăm orice ar fi fost de reparat, să ne asigurăm că toată lumea este bine. Și toată lumea a fost bine.”

Recomandari Kris Jenner rupe tacerea despre operatia de 300.000 de dolari. Ce a spus despre fata ei

Ce relație mai are cu Pedro Pascal

Și totuși, dacă lucrurile par să se fi așezat cu producătorii, cum stau ele în privința relației cu Pedro Pascal, starul serialului? Te-ai fi așteptat poate la o prietenie care a rezistat furtunii, mai ales că zvonurile spuneau că el a încercat să o ajute înainte de a fi concediată.

Realitatea este însă alta.

Întrebată direct despre legătura lor actuală, Carano a fost tranșantă: „Eu și Pedro nu ținem legătura”. Ea a menționat că ultima oară când au vorbit a fost la moartea colegului lor, Carl Weathers, în februarie 2024. Cât despre fosta președintă a Lucasfilm, Kathleen Kennedy, actrița a avut un comentariu scurt: „Îi doresc toate cele bune”.

Recomandari Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc după 15 ani împreună

Se întoarce sau nu Cara Dune?

Marea întrebare rămâne: o vom revedea pe Cara Dune? Deși nu va apărea în filmul „The Mandalorian & Grogu” (care se lansează pe 22 mai), viitorul este incert. Carano este legată de acordul de confidențialitate. „Nu pot vorbi despre detaliile înțelegerii. Nu pot vorbi despre nimic legat de asta.”

își dorește ca filmul să aibă succes și ca războiul din rândul fanilor să se încheie. „Jon Favreau l-a regizat și este un om bun”, a spus ea. „Este un povestitor grozav. Este un artist uimitor. Și mi-ar plăcea foarte mult să văd cum toată această agitație din fandomul Star Wars ajunge la un sfârșit. Pur și simplu pare un război fără sfârșit.” Carano a adăugat că în acest conflict există „două tabere extremiste”, iar una dintre ele „a încercat cu adevărat să mă anuleze și a reușit”.