Îl știi din roluri memorabile, dar dincolo de ecran, actorul Matthew Rhys este partenerul lui Keri Russell și tatăl a trei copii. Într-o rară deschidere despre viața personală, el a făcut o mărturisire plină de candoare despre provocările de a fi părinte, una în care, probabil, te vei regăsi și tu. Actorul este tatăl lui Sam, în vârstă de nouă ani, pe care îl are cu Keri Russell, și tată vitreg pentru alți doi adolescenți.

Un tată ca oricare altul

În noul său serial TV, „Widow’s Bay” (care are premiera pe 29 aprilie 2026 la Apple TV+), Matthew joacă rolul primarului Tom Loftis, un om care speră să îmbunătățească viitorul fiului său adolescent. Un rol care i-a venit mănușă. El povestește că relația personajului său cu propriul tată a aprins un „foc în Tom de a se autodepăși”, lucru care se reflectă în „propria sa relație cu fiul său”.

Sună cunoscut? Probabil pentru că este. Matthew explică faptul că personajul său, Tom, „nu vrea [să facă] aceleași greșeli”, un sentiment pe care îl numește „universal” și prin care trec, la un moment dat, toți tații.

Mărturisirea amuzantă din spatele camerelor

Iar când a fost întrebat cum și-a transpus experiența personală în personajul pe care îl joacă, răspunsul său a fost de un umor dezarmant și, pe bune, extrem de relatabil. Hai să vedem ce a zis.

„Pentru mine, pe ecran, nu țip atât de mult cum o fac în viața reală la copii. Mereu strigam replicile acelea la fiul meu de pe ecran, până când Katie [Dippold, showrunner] mi-a spus: «Nu, nu strigi replicile acelea la fiul tău».”

Oricine a fost părinte știe exact despre ce vorbește.

Despre noul serial, Widow’s Bay

„Widow’s Bay” este o comedie de groază a cărei acțiune se petrece pe insula fictivă cu același nume. Noul serial în 10 părți de la Apple TV+, așa cum notează și Hellomagazine, „este plin de sperieturi terifiante, atingând fiecare clișeu folcloric la care te poți gândi: omul negru, vrăjitoarea mării, posesiuni demonice, clovni ucigași, hanuri bântuite și pasaje ascunse sub oraș.” Dar Matthew subliniază că umorul joacă un rol esențial în a echilibra momentele intense.

„Ceea ce apreciez mereu la scenariul lui Katie [Dippold] este folosirea umorului, în special când apare în momente foarte dramatice sau foarte îngrozitoare. Elimină sentimentalismul, și cred că la asta aderă aproape întotdeauna britanicii: la eliminarea sentimentalismului”, adaugă el.

O echipă sudată pe platourile de filmare

Din distribuție face parte și Stephen Root, care joacă rolul lui Wyck, un localnic ce este adversarul personajului lui Matthew. Root a mărturisit că a acceptat rolul în mare parte datorită lui Rhys, cu care a mai lucrat la „Perry Mason”.

„Asta a fost cu adevărat o atracție, pentru că m-am simțit atât de bine lucrând cu el înainte la Perry Mason”, spune Root. „Dar a fost și întregul pachet, cu scenariile frumoase, [regizorul] Hiro Murai, cu care am lucrat la Barry, și toți acești oameni fantastici care făceau parte din proiect. A fost aproape o decizie de la sine înțeleasă.”

Stephen Root a mai adăugat că, încă de la prima citire a scenariului, a simțit că erau „toți pe aceeași lungime de undă, toți jucând în aceeași piesă, și asta a fost mare lucru”.

Matthew Rhys completează viziunea, explicând dinamica ce promite să captiveze publicul: „Întrețeserea [acestor personaje], toate cu aceleași obiective, dar cu moduri diferite de a le atinge, te făcea să știi că de acolo va izvorî un conflict grozav pentru a crea o dramă excelentă. Adaugă faptul că râdeai în hohote citind și, si tresăreai la momentele mai îngrozitoare… speri doar că publicul va avea aceeași experiență vizionând, pe care am avut-o noi citind și executând.”