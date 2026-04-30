Te-ai gândit vreodată la un road trip de-a lungul celei mai vechi granițe din Marea Britanie? Poate că nu, dar această călătorie de trei zile și aproximativ 257 de kilometri de-a lungul frontierei dintre Anglia și Țara Galilor rivalizează cu celebrele trasee turistice, însă fără aglomerația sufocantă. Totul începe cu un indicator pe care scrie „Croeso i Gymru” (Bun venit în Țara Galilor) și o aventură printre castele medievale, văi de poveste și legende locale.

De la castele normande la văi de poveste

Punctul de plecare este Chepstow, unde un impunător castel normand din secolul al XI-lea marchează intrarea sudică în Țara Galilor. De aici, traseul urmează în mare parte conturul Digului lui Offa, o lucrare de terasament din secolul al VIII-lea care separa regatele anglo-saxone de cele galeze. Iar drumul A466, care șerpuiește de-a lungul malului galez al râului Wye, este poate una dintre cele mai subestimate șosele din Marea Britanie.

Peisajul este dramatic. Stânci se înalță pe o parte, iar copaci înalți te învăluie pe cealaltă, până când arcadele de piatră ale Abației Tintern apar în vale. Deși se află în ruină încă de la Reformă, abația a devenit faimoasă la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când poeți romantici precum William Wordsworth au inspirat primul val de turism în Wye Valley. Popularitatea locului se vede și azi în taxa de parcare de 5 lire, dar există o alternativă mai ieftină la The Old Station, la jumătate de preț, de unde poți face o plimbare de câțiva kilometri pe malul liniștit al râului.

Povești cu fantome și un han de 50 de lire

Călătoria continuă spre Monmouth, orașul natal al regelui Henric al V-lea, unde se află ultimul pod medieval fortificat din Marea Britanie. Aici, granița părăsește temporar râul Wye și o ia spre vest, către Munții Negri. O oprire perfectă pentru noapte este hanul Cross Keys Inn, o clădire rurală din secolul al XIV-lea, unde o cameră costă doar 50 de lire. Într-o relatare de călătorie publicată recent de Independent, autorul povestește cum a fost singurul oaspete într-o seară de marți, ascultând povești paranormale la bar.

„Acesta ar putea fi cel mai bântuit pub din Wye Valley”, i-a spus barmanul, explicând cu seriozitate că cele mai vechi pivnițe ale hanului au funcționat cândva și ca morgă a satului. Apoi a adăugat, pentru a-l liniști: „Dar nu-ți face griji, camera ta este în partea mai nouă. Nu cred că este bântuită.”

Până la urmă, pentru 50 de lire pe noapte, merită să înfrunți o posibilă întâlnire fantomatică, nu-i așa?

Orașul cărților și un rege autoproclamat

A doua zi, planul de a traversa Munții Negri pe Gospel Pass, cel mai înalt drum asfaltat din Țara Galilor (549 de metri), este dat peste cap de alunecări de teren care au închis șoselele. Așa ajungi, pe drumuri de țară, în Hay-on-Wye, poate cel mai excentric oraș de graniță. Cunoscut drept primul „Oraș al Cărților” din lume, străzile sale sunt pline de anticariate.

La etajul superior al Castelului Hay descoperi povestea curiosului Richard Booth. Un anticar excentric care, pe 1 aprilie 1977, s-a autoproclamat Regele din Hay (da, ai citit bine, un rege!). Muzeul castelului îi păstrează bijuteriile coroanei, făcute în casă, iar anticariatul care îi poartă numele este mereu plin de iubitori de cărți. De aici, drumul continuă spre nord, trecând prin Knighton, unde Centrul Offa’s Dyke explică originile acestei diviziuni antice.

O alternativă la rutele celebre

Ultima parte a călătoriei te poartă prin Shropshire și înapoi în Powys, cu o noapte petrecută la Dragon Hotel din Montgomery, o clădire veche de 400 de ani. A doua zi poți explora nordul, cu opriri la Castelul Chirk și la spectaculosul apeduct Pontcysyllte. Această călătorie este un concurent serios pentru faimosul traseu NC500 din Scoția, dar cu o diferență majoră, pe care o simțim și noi când comparăm un drum de munte liber cu aglomerația de pe Transfăgărășan într-o duminică de august. Diferența? Aici, în Welsh Marches, cel mai probabil vei rămâne blocat în spatele unui tractor, nu într-o coadă de rulote.

O adevărată gură de aer proaspăt.

Autorul articolului original, Richard Collett, a scris și cartea „Along the Borders: In Search of What Divides and Unites the British Isles”, publicată pe 30 aprilie.