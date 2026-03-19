Platforma de resale de lux Vestiaire Collective își consolidează echipa de top management cu două numiri cheie în departamentele de tehnologie și produs. Thomas Hézard devine noul Chief Product Officer, în timp ce Rémi Bouchez preia funcția de Chief Technology Officer, acestea fiind primele angajări de profil înalt sub conducerea noului CEO, Bernard Osta, care a preluat frâiele în octombrie 2025.

O nouă viziune pentru tehnologie

Numirile semnalează o concentrare strategică pe dezvoltarea de produs și inginerie. Vestiaire Collective vrea să rafineze experiența utilizatorilor și să aprofundeze utilizarea inteligenței artificiale pe piața sa globală de modă de lux pre-owned. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă în spatele unei astfel de platforme? Ei bine, se pare că urmează schimbări majore.

CEO-ul Bernard Osta confirmă strategia

Noul CEO, Bernard Osta, a subliniat importanța acestor mișcări. „Sunt foarte entuziasmat de aceste numiri strategice,” a declarat Osta într-un comunicat. „Împreună, Thomas și Rémi vor conduce agenda de inovare a Vestiaire Collective, consolidându-ne poziția de lider pe piața globală de resale de modă.”

Cuvintele sună bine, dar hai să vedem ce înseamnă concret.

Cine sunt noii directori?

Thomas Hézard nu este un nume nou în companie. S-a alăturat echipei încă din 2019 și, cel mai recent, a ocupat funcția de Chief Strategy and People Officer. În noul său rol, el va superviza integrarea funcțiilor de business, operațiuni și tehnologie pentru a crea o strategie de produs mai coerentă. Înainte de Vestiaire, a lucrat la Boston Consulting Group pe strategie în sectorul de lux.

Iar Rémi Bouchez, un lider tehnologic cu vechime în companie, preia funcția de Chief Technology Officer după ce a fost vicepreședinte al departamentului de inginerie. De când s-a alăturat companiei în 2018, s-a concentrat pe optimizarea experienței utilizatorilor. Acum va conduce eforturile de a scala inovația și de a îmbunătăți performanța infrastructurii digitale a Vestiaire. Amândoi executivii vor fi localizați în Paris și îi vor raporta direct lui Osta.

Profitabilitate până în 2026 și plecarea fondatoarei

Aceste angajări vin într-un moment cheie pentru companie. Osta, fost Chief Strategy și Chief Financial Officer la Vestiaire Collective (cu experiență în investment banking la Lazard și Goldman Sachs), a semnalat o trecere de la o companie condusă de fondatori la una cu un accent mai mare pe finanțe și operațiuni. E drept că nu toată lumea a fost fericită.

Cofondatoarea Fanny Moizant, care a ajutat la transformarea Vestiaire într-un jucător global, a declarat public că nu a plecat de bunăvoie în urma remanierii manageriale.

Noul CEO a stabilit anul 2026 ca un potențial punct de cotitură, în care afacerea ar trebui să treacă de la creștere la profitabilitate. În loc să urmărească o revizuire strategică majoră, Osta a pus accentul pe tehnologie, execuție și extindere pe piețele slab penetrate, în special în Statele Unite. Cu noua echipă tehnică la bord, Osta pariază că o integrare mai strânsă între produs și inginerie, alături de o implementare sporită a inteligenței artificiale, va ajuta compania să se extindă mai eficient, sporind în același timp angajamentul în comunitatea sa globală de cumpărători și vânzători.