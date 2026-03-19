Maine, cu farurile sale pitorești și peisajele de coastă, este destinația perfectă pentru o evadare din cotidian. Iar cazările disponibile pe Airbnb, cu prețuri ce pornesc de la doar 140 de dolari pe noapte, transformă un simplu weekend într-o experiență memorabilă, de la cabane rustice la case cu design avangardist. Am selectat câteva dintre cele mai spectaculoase opțiuni pentru o vacanță de neuitat.

Cabane izolate și sanctuare în pădure

Pentru călătorii în căutarea unei retrageri liniștite, o cabană din bușteni pe malul apei, în Bar Harbor, este soluția ideală. Cu prețuri de la 816 dolari pe noapte, oaspeții pot vedea căprioare păscând prin pădure sau foci înotând în golf. Parcul Național Acadia se află la doar 10 minute distanță. O altă opțiune este Seawood Sanctuary din Bristol, o casă din lemn construită în 1977, cu un concept deschis (are doar trei uși în toată casa) și plină de antichități. Aici, o potecă prin pădure duce la un iaz privat, perfect pentru o cafea de dimineață.

Pe de altă parte, Sargent Woods Cottage, situată la marginea Parcului Național Acadia, este o cabană renovată cu o vechime de o sută de ani. Spațiul de la parter este conceput pentru a oferi vederi spre pădurea înconjurătoare, iar pentru o experiență autentică, proprietatea include un vas special pentru homari și o tigaie pentru popovers, un preparat local.

Design modern și influențe exotice

Dacă designul este prioritatea voastră, Moss House din Georgetown este o alegere de top. Poziționată pe un teren împădurit de două acri și jumătate, cabana îmbină influențe japoneze și scandinave, folosind materiale naturale și siluete elegante. Oaspeții au acces la 150 de picioare de țărm privat, inclusiv un doc propriu. Interioarele sunt inundate de lumină naturală și au finisaje artizanale, cum ar fi pereți tencuiți cu var și gresie manuală. Prețurile pornesc de la 356 de dolari pe noapte.

Iar pentru un cuplu în căutarea unui refugiu șic, Wildwood Acadia Salt House din Stockton Springs este perfect, cu prețuri de la 140 de dolari. Proprietatea este compusă din două unități separate (stone house și salt house) care se pot închiria împreună sau separat și include chiar și un spațiu de lucru dedicat, fiind ideală pentru șederi prelungite.

De la hidrocentrale la case în copac

V-ați imaginat vreodată să dormiți într-o fostă stație hidroelectrică? Ei bine, în Norridgewock se poate. O fostă stație de pe malul râului Sandy a fost transformată într-o locuință unică, cu tavane de 19 picioare (aproximativ 5,8 metri), ferestre uriașe, o cadă cu picioare și o sobă pe lemne.

Numai că surprizele nu se opresc aici. În Georgetown, o casă modernă în copac vă așteaptă să vă îndepliniți visul din copilărie. Proprietatea (situată pe un deal împădurit de 21 de acri) este formată din două structuri conectate printr-un pod de frânghie și are chiar și un jacuzzi din lemn de cedru, încălzit cu lemne, printre copaci. Oaspeții au acces gratuit la canoe și caiace pentru a explora râul.

Și dacă preferați o experiență rurală, Peaceful Farm Stay din Eliot este un studio însorit situat deasupra garajului unei ferme din 1740. Oaspeții sunt invitați să se plimbe pe proprietate și pot chiar să hrănească puii, rațele și gâștele rezidente.

Farmec istoric pe malul oceanului

Lobstermen’s Ocean-Front Cottage din Brunswick, cu prețuri de la 428 de dolari, este o cabană istorică situată pe un debarcader, perfectă pentru pescuit și înot. Toate camerele oferă vedere la ocean, iar oaspeții au acces la o saună privată, completată cu uleiuri esențiale pentru relaxare totală.

O altă bijuterie este Red Shed Cottage din Denmark, o fostă trăsură din anii 1830, acum renovată, cu grinzi de lemn expuse și o sobă pe peleți. Pentru pasionații de istorie, Antique Coastal Cape din Castine este o casă din 1790, restaurată cu dragoste, care păstrează farmecul de odinioară prin podelele late din lemn și grinzile originale.

Poate cea mai impresionantă locație o are însă o casă pe malul apei situată chiar în Parcul Național Acadia. Proprietatea, care se află în aceeași familie de aproape un secol, oferă o atmosferă excepțional de primitoare și o punte imensă de unde se pot admira priveliștile spectaculoase.