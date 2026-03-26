Survivor România 2026 are un nou concurent după plecarea lui Vicențiu. În competiție intră Gigi Nicolae, un antreprenor carismatic în vârstă de 32 de ani, care promite să aducă un suflu nou în echipă și care nu este deloc străin de camerele de filmat.

De la afacerea cu burgeri la jungla dominicană

V-ați întrebat vreodată ce face Gigi Nicolae când nu e la TV? Ei bine, este proprietarul unui restaurant de tip fast-food în orașul său natal. Nu e doar o afacere, ci una de familie, în care a investit pasiune și creativitate, toate rețetele de burgeri fiind create chiar de el. E drept că munca îl definește.

„Dețin un fast food de burgeri. Sunt rețetele mele. Totul merge ca o afacere de familie și ne bucurăm de treaba asta. Pentru mine, mai multe zile libere sunt deja un calvar. Sunt susținut de iubita mea, ea îmi aduce noroc”, a povestit Gigi, mândru de drumul său.

Un trecut în fotbal

Înainte de a se dedica gastronomiei, Gigi a avut o altă mare pasiune. Până la vârsta de 18 ani, el a practicat fotbalul. Deși i-a plăcut sportul, destinul l-a purtat într-o direcție complet diferită, unde și-a găsit, până la urmă, adevărata chemare.

„Am fost și fotbalist, dar nu am jucat la vreo echipă mare. Până la 18 ani cam asta am făcut. Dar se pare că nici viața de fotbalist nu a fost pentru mine și am ajuns în bucătărie”, a explicat el.

O schimbare radicală.

Un chip cunoscut de la Chefi la cuțite

Iar pentru mulți telespectatori, fața lui Gigi Nicolae nu este deloc una nouă. În anul 2022, el a participat la emisiunea „Chefi la cuțite”, unde a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. Acolo s-a remarcat prin talentul său culinar și personalitatea carismatică (o experiență care l-a făcut rapid îndrăgit de public).

Încă de la preselecții, entuziasmul său era clar. „Ne potrivim prea bine, îmi place rău de tot de el. Personalitatea mea se potrivește cel mai bine cu cea a lui Chef Bontea și de aceea mi-aș dori să merg la el. Simt că suntem prieteni. Sper să îi dau pe spate”, spunea Gigi la acea vreme.

Experiența din bucătăria celebrului show TV l-a ajutat să devină mai încrezător și mai disciplinat, calități esențiale care, cu siguranță, îi vor fi de mare ajutor în provocările extreme din Survivor România.