Bucurie mare în familia Roxanei Blenche. Câștigătoarea sezonului 8 Chefi la cuțite a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Vedeta TV și soțul ei, Cătălin Bucur, mai au împreună o fiică, Olivia, în vârstă de trei ani.

Anunțul emoționant de la spital

Imediat după naștere, Roxana a împărtășit bucuria cu fanii săi direct de pe patul de spital. Într-o postare pe Facebook, înconjurată de flori și cu zâmbetul pe buze, ea a transmis un mesaj plin de emoție, alături de primele imagini cu nou-născutul.

„Suntem bine! Vă pupăm și vă îmbrățișăm pe toți! Iar eu sunt în al 9-lea Cer cu două prințese”, a scris vedeta.

Soțul ei, Cătălin Bucur, i-a fost alături pe tot parcursul sarcinii și, bineînțeles, în ziua cea mare. Iar Roxana a mărturisit că, la fel ca la prima sarcină, a fost foarte liniștită.

Ce semnificație are numele Ava

Cuplul a ales un nume scurt, dar cu o rezonanță aparte pentru a doua lor fiică: Ava. Dar ce înseamnă, de fapt, acest nume? La prima vedere pare simplu, însă lucrurile stau puțin diferit.

Prenumele provine din latinescul „avis”, care se traduce prin „pasăre” sau „a respira”. Simbolizează, așadar, o fire liberă, visătoare și mereu dornică să își întindă aripile spre noi orizonturi.

Cum a fost pregătită sora mai mare

Venirea pe lume a unui nou membru al familiei este o schimbare majoră, mai ales pentru un copil mic. Roxana și Cătălin au fost foarte atenți la acest aspect și au pregătit-o din timp pe fiica lor de trei ani, Olivia, pentru rolul de soră mai mare.

Nu a fost un proces lăsat la voia întâmplării.

„Noi pe Olivia am obișnuit-o din prima clipă în care am aflat. I-am spus: «Olivia, știi, o să mai vină un frățior sau o surioară, dar mami te iubește. Mami o să o iubească și pe ea sau pe el». Am luat-o încet. (…) Îmi spune că atunci când o să vină (bebelușul – n.red.), o să-i dau lapte”, a povestit Roxana Blenche la Știrile Antena Stars.

Acum, Olivia are ocazia să descopere acest nou rol, iar Roxana și Cătălin sunt pregătiți să se bucure din plin de o nouă etapă din viața lor de familie.