Lumea mondenă din România are un nou cuplu surpriză. Milana Ilie, fiica celebrului fotbalist Adrian Ilie, trăiește o poveste de dragoste alături de artistul Adi Istrate, nimeni altul decât fostul iubit al cântăreței Erika Isac. Cei doi nu se mai ascund și au plecat deja într-o primă escapadă romantică împreună.

Un nou cuplu în showbizul românesc

Milana Ilie și Adi Istrate par extrem de îndrăgostiți și nu se mai feresc să se afișeze împreună. Mai mult, cei doi au plecat recent într-o vacanță, deși au păstrat destinația secretă. Iar postările de pe internet, cu activitățile lor imediat după aterizare, arată clar că sunt pregătiți să-și oficializeze relația și în fața publicului. Chimia dintre ei este vizibilă. Totul sugerează că povestea lor de dragoste nu este chiar la început, ci durează de ceva vreme.

Cine este Adi Istrate, fostul iubit al Erikăi Isac

Adi Istrate este un artist cunoscut în rândul tinerilor, fost membru al trupei MAXIM. După destrămarea formației, și-a construit o carieră solo de succes, propulsată și de o colaborare cu Andra. Numai că notorietatea sa a explodat odată cu despărțirea de Erika Isac, în 2024, o separare care a venit la pachet cu un val de controverse. La acea vreme, Adi a lăsat de înțeles că artista l-ar fi înșelat, afirmând că el a fost „cel mai sincer și asumat” în relație. Dar cum se termină, până la urmă, astfel de povești în showbiz? E drept că, făcând parte din aceeași breaslă, cei doi au rămas în relații decente.

Afaceri de 800 de milioane de euro

La doar 24 de ani, Milana Ilie demonstrează că a moștenit spiritul de învingător al tatălui său, dar în lumea afacerilor. Tânăra este implicată în businessuri din trei domenii complet diferite. În primul rând, deține o cafenea cu un concept urban, un spațiu modern gândit special pentru tineri. Apoi, a intrat în zona de beauty cu un salon de bronz organic, o idee inspirată de tendințele cu care a luat contact în perioada în care a studiat în Barcelona (un detaliu interesant, nu-i așa?). Dar cea mai importantă afacere este, de departe, cea din domeniul energiei.

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

Fiica lui Adrian Ilie este parte dintr-un proiect de energie verde, deținând 25% dintr-un parc eolian. Proiectul, realizat împreună cu investitori din Turcia, este estimat la o valoare colosală: aproximativ 800 de milioane de euro.