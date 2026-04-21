Anne Hathaway a captat toate privirile la premiera mondială a filmului „The Devil Wears Prada 2”, eveniment ce a avut loc luni, 20 aprilie 2026, la Lincoln Center din New York. Actrița a ales o ținută complet roșie, asortată până la sandalele cu platformă care au ieșit imediat în evidență. Alături de ea pe covorul roșu au fost și Meryl Streep, Emily Blunt și Stanley Tucci.

O ținută roșie, din cap până-n picioare

Pentru premiera de la David Geffen Hall, Hathaway a îmbrăcat o rochie custom Louis Vuitton, de un roșu vibrant. Designul fără bretele a inclus un corset bine structurat și o fustă evazată, cu pliuri adânci, care i-a conferit o alură sculpturală. Decolteul în formă de inimă, cu capete ascuțite, a adăugat o notă de eleganță modernă.

Iar piesa de rezistență a fost încălțămintea. Actrița a optat pentru o pereche de sandale satinate, în aceeași nuanță de roșu, cu o platformă impunătoare. Stilul a fost minimalist, dar de mare efect.

Detaliile care au făcut diferența

Sandalele roșii, realizate dintr-un material satinat, au completat perfect rochia, având un design simplu, cu o baretă subțire peste degete și o alta în jurul gleznei. Tocul bloc, extrem de înalt, a fost echilibrat de o platformă modestă în partea din față, cu un vârf rotunjit.

Numai că ziua actriței fusese deja una plină din punct de vedere stilistic. Mai devreme, ea a purtat o altă pereche de sandale cu platformă, de data aceasta de la Jimmy Choo. Este vorba despre modelul Heloise, din piele nappa neagră, cu barete înnodate și un toc bloc de 120 mm. Pe parcursul turneului de promovare a filmului, Hathaway a mai fost văzută purtând cizme peste genunchi Stella McCartney și pantofi Schiaparelli Keyhole, dar și pantofi slingback transparenți de la Gianvito Rossi. V-ați fi gândit că un singur turneu de presă poate include atâtea stiluri diferite?

Reuniune de gală după 20 de ani

Evenimentul a marcat reuniunea distribuției originale a filmului din 2006, o adaptare a romanului scris de Lauren Weisberger. David Frankel s-a întors în scaunul regizoral pentru a conduce mult așteptata continuare.

O reuniune așteptată de fani.

În „The Devil Wears Prada 2”, personajul lui Hathaway, Andy Sachs, revine la aproximativ 20 de ani după ce a fost asistenta redactorului-șef Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep. Acum, Andy a avansat și lucrează ca redactor de reportaje la revista Runway. Pe bune, au trecut aproape două decenii. Alături de cele două, își reiau rolurile și Emily Blunt (Emily Charlton) și Stanley Tucci (Nigel Kipling).

Schimbare de stil în culise

O modificare notabilă a avut loc în echipa de creație. Designerul de costume pentru noul film este Molly Rogers, care preia ștafeta de la Patricia Field (care a lucrat la primul film și a creat ținutele iconice). Această schimbare promite o nouă viziune stilistică pentru personaje, adaptată tendințelor actuale.

Filmul, o producție 20th Century Studios, este programat pentru lansare pe 1 mai.