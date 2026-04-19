Anne Hathaway a lăsat deoparte pantofii eleganți purtați recent în turneele de presă și a optat pentru o pereche de sandale de seară mult mai înalte. Sâmbătă seară, la cea de-a 12-a ediție a ceremoniei Breakthrough Prize de la Barker Hangar din Santa Monica, actrița a pășit pe covorul roșu încălțată cu modelul Aimée Sandal Plateau 130 de la Aquazzura.
Un toc de 130 mm pe covorul roșu
Perechea purtată de Hathaway, de culoare neagră, a atras imediat atenția. Sandalele au o platformă frontală groasă și un toc bloc impunător de 130 mm. Designul este completat de o baretă îngustă care traversează piciorul în diagonală înainte de a se închide în partea laterală a gleznei. La vârf, mai multe benzi subțiri se deschid în evantai dintr-o curea frontală mai lată, oferind sandalei o formă ce amintește de razele soarelui, diferită de sandalele cu platformă standard.
Privit din lateral, tocul pare substanțial, dar partea superioară rămâne minimalistă și deschisă. Asta a păstrat o linie vizuală mai ușoară sub rochia sa. În imaginile de aproape, platforma pare destul de adâncă și cu un contur pătrat, în timp ce tocul bloc are o linie dreaptă și curată, fără a fi evazat. Proporțiile încadrează acest stil în linia mai largă de sandale de seară cu platformă înaltă a brandului Aquazzura, care a promovat în ultima vreme modele cu tocuri de 130 mm și 140 mm.
O schimbare de stil
Alegerea acestor platforme reprezintă o schimbare clară față de pantofii mai delicați pe care i-a purtat în timpul promovării filmelor „Mother Mary” și „The Devil Wears Prada 2”. La începutul acestui an, de exemplu, a purtat pantofi albi Valentino Rockstud în Tokyo. Apoi, la gala Oscar din 2026 (da, ați citit bine, 2026), a ales sandale de seară din satin negru de la Roger Vivier.
Dar lista nu se oprește aici. La premiera din New York a filmului „Mother Mary”, a purtat pantofii Miss Z de la Christian Louboutin, iar mai târziu în aceeași seară a schimbat cu o pereche de platforme Versace. V-ați gândit vreodată cum arată garderoba de încălțăminte a unei vedete pentru un singur turneu de promovare?
De la adidași la platforme extreme
Cu doar o zi înainte, vineri, schimbase din nou complet registrul. A fost văzută în New York purtând o pereche de adidași Adidas Tokyo cu imprimeu zebră, în timp ce promova „The Devil Wears Prada 2”. Privind întreaga secvență, perechea Aquazzura pare să ocupe un loc intermediar foarte util.
O alegere calculată.
Sunt mai înalte și mai masive decât pantofii stiletto, dar mai curate și mai puțin decorate decât sandalele Roger Vivier. Iar în comparație cu look-ul Versace, sunt, e drept, mult mai simple și mai discrete. un echilibru între spectaculos și elegant, perfect pentru evenimentul la care a participat alături de soțul ei, Adam Shulman.