Influencerița Alix Earle a adoptat unul dintre cele mai clare trenduri de la Coachella 2026, apărând vineri la eveniment încălțată cu o pereche de cizme negre din piele, lungi până la genunchi. Prezentă la YouTube Backstage Studio, în cadrul festivalului de la Empire Polo Club din Indio, California, Earle a purtat o piesă de rezistență care a costat nu mai puțin de 509 dolari.

O ținută studiată în detaliu

Hai să vedem despre ce e vorba. Earle a ales modelul Hillstar de la Bared Footwear. Aceste cizme din piele neagră, cu un preț de 509 dolari, au un toc de 45 mm, accesorii metalice argintii și un detaliu de tip ham detașabil, poziționat jos, la nivelul gleznei. Designul lor este, la prima vedere, un amestec de forță și rafinament, având o carâmb înalt și neted, un vârf rotunjit și o talpă solidă, dar compactă.

Interesant este că forma cizmelor a evitat atât un vârf ascuțit specific stilului western, cât și o textură lejeră, încrețită, apropiindu-se mai degrabă de o linie moto minimalistă (un stil foarte popular anul acesta).

Recomandari Moda la Coachella explodează căutările pentru ținute de festival cu 465%

De la bustieră Cavalli la choker Chanel

Iar alegerea încălțămintei nu a fost deloc întâmplătoare, completând perfect restul ținutei. Alix a purtat cizmele Bared cu o bustieră fără bretele de la Roberto Cavalli, realizată dintr-un patchwork de mătase florală și o secțiune cu imprimeu animalier. A combinat topul cu o pereche de pantaloni scurți din denim închis la culoare, cu tiv franjurat.

Partea superioară a look-ului a fost accesorizată din plin. Si pentru a completa totul, a adăugat o geantă Hammitt Kyle Sml, un colier metalic auriu Yves Saint Laurent Rive Gauche și un choker din plasă cu logo CC, o piesă Chanel de colecție din 1997. Astfel, cizmele au avut rolul de a echilibra vizual ținuta, oferind o linie curată și puternică în partea de jos.

Mai mult decât o simplă alegere vestimentară

Stilul adoptat de Alix Earle se înscrie perfect în tendințele actuale. La Coachella 2026, s-au remarcat mai multe stiluri de încălțăminte, de la cizme de cowboy și moto la influențe din cultura skate. Ba chiar și cizmele de luptă (combat boots) au revenit în discuțiile despre moda de festival.

Recomandari Brandul lui Alix Earle a atins 1 milion de dolari în 5 minute după lansare

Lucrurile sunt mai complexe.

Pentru Earle, cizmele au marcat și un contrast util cu imaginea glossy, de antreprenoare, pe care și-a construit-o în jurul Reale Actives, linia de produse de îngrijire a pielii pentru acnee pe care a lansat-o pe 31 martie cu sprijinul Imaginary Ventures. Dar v-ați gândit vreodată că o pereche de cizme poate spune atâtea?

Coachella 2026 în plină desfășurare

Festivalul Coachella 2026 și-a deschis porțile vineri, la Empire Polo Club din Indio. Primul weekend s-a desfășurat între 10 și 12 aprilie, urmând ca festivalul să revină în forță între 17 și 19 aprilie. Alix Earle a fost prezentă la eveniment alături de sora sa, Ashtin Earle.

Recomandari Alix Earle a făcut 1 milion de dolari în 5 minute cu un brand de skincare contestat

Pe scena festivalului, în primul weekend, au urcat artiști precum Sabrina Carpenter, Disclosure, Blood Orange, Moby și Central Cee, în timp ce Justin Bieber și Karol G au fost capete de afiș în serile următoare.