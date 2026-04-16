În cartea sa de memorii, „Spare”, Prințul Harry nu s-a sfiit să descrie preferința tatălui său pentru un anumit parfum, Eau Sauvage. Potrivit Ducelui de Sussex, aroma era copleșitoare: „Era greu să simți mirosul altceva peste parfumul său personal. Eau Sauvage. Își ungea obrajii, gâtul, cămașa cu el. Floral, cu o notă de ceva aspru, ca piperul sau praful de pușcă.”

Sună înțepător.

Dar Regele Charles nu este singurul membru al familiei regale cu o preferință pentru aromele puternice. Prințesa Diana adora și ea un parfum pregnant, alegerea ei fiind First, de la Van Cleef & Arpels, o esență puternică și spumoasă, inconfundabilă. Iar soția Regelui Charles, Regina Camilla, preferă tot un parfum impunător, purtând, se pare, Bandit de la Robert Piguet, o aromă întunecată, lemnoasă, cu note de piele.

Revoluția parfumurilor de piele

Numai că, în ciuda preferințelor regale, tendințele s-au schimbat radical în ultimii ani. Datorită obsesiei lumii frumuseții pentru „parfumurile de piele” (precum iconicul You de la Glossier sau Milk de la Ded Cool), acum ne dorim ca aromele să fie subtile. Mai degrabă șoapte de parfum, decât o declarație care strigă de la intrarea în cameră.

Ca în multe alte tendințe de beauty, K-beauty (cosmeticele coreene) a fost cu un pas înainte. Acolo, parfumurile nu erau văzute ca o modalitate de a te exprima, ci mai degrabă ca o atingere subtilă, menită să treacă aproape neobservată. Iar acum, și în lumea occidentală înclinăm spre această direcție, îndepărtându-ne de semnăturile olfactive îndrăznețe și copleșitoare.

Karla Woolley, șefa departamentului de achiziții de la The Perfume Shop, a observat această schimbare, confirmând: „Consumatorii prioritizează confortul, subtilitatea și modul în care un parfum îi face să se simtă, mai degrabă decât cât de departe se simte.”

Mai puțin înseamnă mai mult

V-ați gândit vreodată de ce se întâmplă asta? Jamie Shuker, fondatorul noului brand de parfumuri de inspirație japoneză Kida Kyo, crede că ne-am săturat de aromele grele: „Cred că oamenii obosesc de parfumurile foarte puternice. Pot părea un pic prea mult pentru zi cu zi. Acum, oamenii vor ceva mai delicat și mai apropiat de piele, care să aibă totuși proiecție, dar să fie mai personal.”

Matthew Berkson, co-fondatorul casei de parfumuri Maison Louis Marie, completează ideea. „Oamenii vor ceva care se simte personal, nu performativ, un parfum care stă aproape de piele și devine parte din ei. Este mai puțin despre proiecție și mai mult despre prezență.”

O modă care, de fapt, revine

Și, hai să fim serioși, aversiunea față de parfumurile grele nu e chiar nouă, ci doar a fost readusă în atenție. Linda Pilkington, fondatoarea Ormonde Jayne, subliniază acest lucru: „Ca parfumier, parfumurile copleșitoare care se impun într-o încăpere mare sunt ceva ce mă străduiesc mereu să evit.”

Ea aduce aminte de o perioadă specifică. „În anii ’80, a existat o modă de scurtă durată pentru parfumurile cu un siaj foarte puternic (gradul în care parfumul persistă în aer când este purtat), interzise în mod faimos în restaurantele din Beverly Hills, deoarece puteau fi detectate de la 20 de metri distanță și erau unanim neplăcute.”

Cum lași o impresie cu un parfum subtil

Bun, dar dacă totuși vrem să lăsăm o impresie, însă cu un parfum de piele? Matthew Berkson explică faptul că, deși aceste arome sunt descoperite, nu anunțate, ele pot lăsa o amprentă puternică. „Parfumurile subtile atrag oamenii în loc să iasă în evidență; impresia pe care o lasă provine din modul în care persistă într-un mod discret, memorabil, ceva ce se observă doar de aproape. Când un parfum se simte natural și devine parte din identitatea ta, lasă o amprentă mai profundă și mai durabilă.”

Jamie Shuker este de acord. „Lucrul amuzant este că parfumurile de piele pot fi mai memorabile, doar într-un mod diferit. Când cineva se apropie, atunci îl observă cu adevărat. Se simte mai personal, aproape ca și cum parfumul ar fi doar pentru ei.”

Cea mai bună metodă de a lăsa o impresie cu un parfum subtil este purtarea repetată a aceleiași arome. Repetiția construiește recunoașterea, ceea ce înseamnă că, de îndată ce oamenii simt un val din acel miros, te vor recunoaște instantaneu. Printre recomandările experților se numără Soie, cea mai recentă iterație a lui You de la Glossier, sau No.04 Bois de Balincourt de la Maison Louis Marie. Solistul trupei The 1975, Matty Healy, a spus despre acesta că îi place pentru că „Nu miroși ca orice altă persoană de la Soho House, ceea ce este întotdeauna un lucru bun.”

Chiar și Selena Gomez, cu parfumul ei Rare Eau de Parfum (o mișcare rară pentru un parfum de celebritate), a mizat pe o aromă de piele, creată pentru a fi reconfortantă și familiară. Brandul oferă chiar și balsamuri de stratificare a parfumului, concepute pentru a pregăti pielea și a intensifica anumite note, ajutând aroma să persiste mai mult timp.