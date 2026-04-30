Când două femei pasionate de cărți se întâlnesc, discuția nu poate fi decât fascinantă. Jenna Bush Hager, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din America și o devoratoare de literatură, a avut ocazia unică de a sta de vorbă cu Regina Camilla, în cadrul unui eveniment dedicat lecturii, organizat la celebra Bibliotecă Publică din New York. Iar detaliile conversației lor sunt pur și simplu delicioase.

O întâlnire între pasionate de lectură

Întâlnirea a avut loc joi, 30 aprilie, în cadrul unui eveniment literar la care au participat și alte nume sonore, precum Sarah Jessica Parker și Anna Wintour. Evenimentul făcea parte din vizita de stat a Regelui Charles și a Reginei Camilla în Statele Unite. După momentul special, Jenna a povestit în emisiunea sa, TODAY, cum a perceput-o pe regină. „Este minunată și foarte amuzantă. Are o pasiune profundă și statornică pentru cărți,” a mărturisit ea. Mai mult, se pare că suverana a fost impresionată de primirea de care a avut parte, remarcând „cât de drăguți” au fost toți cu ea.

O legătură veche de aproape 20 de ani

Dialogul dintre cele două a avut și o notă personală, încărcată de istorie. Într-o relatare a evenimentului, Hellomagazine amintește că legătura dintre cele două familii nu este deloc nouă. În 2005, Camilla și Charles, pe atunci Prinț de Wales, au participat la o cină la Casa Albă, găzduită de părinții Jennei, fostul președinte George W. Bush și Prima Doamnă Laura Bush. Tocmai de aceea, Jenna i-a spus Camillei: „Îmi place că putem fi din nou împreună.” Iar răspunsul reginei a fost pe măsură, venind ca o completare perfectă: „Și iubind cărțile.”

Cum a fost vizita regală în New York?

Te-ai fi gândit că viața de regină implică un asemenea maraton? Ei bine, se pare că da. Camilla a descris călătoria la New York drept un tur „fulgerător”, dar „foarte distractiv”. A ținut să sublinieze căldura cu care a fost întâmpinată. „A fost minunat, iar toată lumea a fost foarte amabilă și primitoare,” a declarat ea.

Simple cuvinte, dar pline de căldură.

Și a continuat pe același ton, adăugând: „Este întotdeauna o plăcere să fiu aici. Întotdeauna, întotdeauna minunat să mă întorc la New York.”

Mesajul Reginei pentru noi toți

Evenimentul de la bibliotecă a celebrat organizația caritabilă a Reginei, „The Queen’s Reading Room”, lansată în 2023 pentru a promova puterea și bucuria lecturii. În discursul său, Camilla a spus câteva cuvinte care sigur rezonează cu tine. „După cum mulți dintre noi am bănuit de mult timp, cărțile sunt cu adevărat bune pentru noi. Ele au, si un mod magic de a aduce oamenii împreună prin capacitatea lor de a transcende orice barieră.”

Întrebată de Jenna ce mesaj are pentru poporul american, răspunsul ei a fost direct și universal valabil. Și, pe bune, este un sfat pe care ar trebui să ni-l amintim mai des. „Ei bine, aș vrea să spun, continuați să citiți.” Dar dincolo de acest îndemn, a atins și un punct sensibil (o problemă cu care ne confruntăm, din păcate, și la noi): „Cred că este foarte important și, știi, statisticile de specialitate arată că lectura este în scădere la copii… Trebuie să găsim o modalitate de a o readuce la un nivel superior.”