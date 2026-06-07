După un val de căldură serios care a deschis turneul Roland-Garros din 2026, vremea s-a mai domolit exact la fix pentru finala de simplu feminin. Acolo unde tânăra jucătoare siberiană Mirra Andreeva, în vârstă de doar 19 ani, a câștigat primul ei Grand Slam. Dar, dincolo de agitația de pe teren, spectacolul s-a mutat rapid în tribune, unde Brad Pitt și Ines de Ramon au bifat o apariție de cuplu absolut impecabilă.

Și sincer, chiar aveam nevoie de o doză de inspirație pentru ținutele lejere de vară. Miza aici nu este doar despre ce poartă vedetele la un eveniment sportiv cu ștaif. Este despre cum poți să arăți incredibil de șic, dar complet relaxată, folosind piese de bază pe care probabil le ai deja în dulap. Gândește-te la acea coordonare subtilă de cuplu, în care culorile se completează reciproc, fără să păreți că v-ați îmbrăcat la fel în mod intenționat.

Lecția de stil în culori neutre

Cei doi sunt împreună încă din 2022, însă preferă să păstreze o discreție totală. Iar asta ne face să fim și mai atente atunci când ies la o întâlnire în văzul lumii. Așa cum ne povestește un material publicat recent de Vogue, cuplul a optat pentru o estetică de vară relaxată, asortându-se vizual prin nuanțe neutre. Privind meciul tensionat de pe arena Philippe-Chatrier, Brad și Ines au demonstrat că eleganța stă în confortul materialelor respirabile.

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Brad a ales o cămașă clasică, din bumbac subțire, într-o nuanță de albastru pal, cu mânecile rulate neglijent. A combinat-o cu o pereche de pantaloni largi, relaxați, din în bej. La capitolul accesorii, actorul a purtat ochelari de soare tip aviator cu rame aurii și lentile albastre, un ceas Vacheron Constantin și un inel cu sigiliu din aur.

O ținută pe care, orice bărbat o poate purta cu ușurință într-o seară caldă de iulie.

Cum accesorizezi o rochie de vară

Numai că Ines, fiind designer de bijuterii, a dus jocul texturilor la un cu totul alt nivel. Lângă el, ea a purtat o jachetă din piele plisată într-o nuanță de verde măsliniu, aruncată neglijent peste o rochie maxi crem. Rochia, brodată delicat, avea mâneci scurte din dantelă și inserții florale. Contrastul curajos dintre pielea structurată și rochia romantică este un truc de styling pe care merită să-l furăm și noi sezonul acesta.

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Ea a accesorizat totul perfect cu ochelari de soare cu lentile roz, un ceas din aur roz, cercei de smarald și un colier cu pandantiv asortat. Piesa de rezistență a fost, fără doar și poate, geanta crem Chloé Paddington.

Până la urmă, cuplul ne-a mai oferit câteva momente de stil anul acesta. Luna trecută au participat la premiera mondială Mercedes-AMG, iar mai devreme în acest an au fost surprinși pe insula grecească Hydra, unde Pitt filma pelicula The Riders.

Mingea este acum în terenul lor. Vor continua să ne ofere aceste mici lecții de modă relaxată pe parcursul verii sau se vor retrage din nou în intimitatea vacanțelor departe de obiectivele foto?