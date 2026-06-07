Gal Gadot tocmai ne-a dat o lecție de relaxare și încredere direct pe Instagram. La 41 de ani, actrița din Wonder Woman a postat o serie de fotografii în care se bucură de soare într-un costum de baie minuscul, demonstrând că poți arăta fabulos după patru sarcini.

https://x.com/indiffer/status/2063532826394276194

Știi momentul ăla când te uiți în oglindă și îți analizezi fiecare imperfecțiune după ce ai devenit mamă? Ei bine, imaginile acestea sunt o gură de aer proaspăt. Ne amintesc cât de important este să te simți bine în pielea ta, fără filtre, fără machiaj și fără presiuni inutile.

O pauză binemeritată în natură

Bucurându-se de dunele de nisip și de apa liniștită, vedeta a ales un bikini triunghiular, verde kaki. Iar detaliile fac diferența. Modelul cu prindere după gât îi pune în valoare brațele tonifiate, în timp ce slipul decoltat accentuează picioarele lucrate. Fără urmă de machiaj, desculță și purtând doar o pereche de ochelari de soare, Gal a preferat să țină locația secretă, concentrându-se doar pe peisaj și pe o pasăre care zbura deasupra oceanului.

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Tot ce a scris în descriere, alături de un emoji cu inimă albastră, a fost scurt și la obiect.

„Locul meu fericit.” – Gal Gadot, actriță

Și sincer, cine nu are nevoie de un astfel de refugiu? Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, postarea a adunat peste 140.000 de aprecieri în doar șase ore pe contul ei urmărit de 104 milioane de oameni.

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Reacțiile fanilor și secretul naturaleții

Fotografiile au ajuns rapid și pe platforma Reddit, unde utilizatorii au fost de-a dreptul fascinați de forma fizică a vedetei israeliene. Un fan a comentat că actrița este „ilegal de fierbinte”, în timp ce altul a numit-o o adevărată „minune de femeie”.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Nu este prima dată când soția lui Jaron Varsano ne impresionează cu asumarea ei. La doar 14 luni după ce a adus pe lume al treilea copil, ea a pozat într-un costum de baie din satin, etalându-și abdomenul la cafeaua de dimineață.

„Soțul ei a fost binecuvântat.” – Utilizator Instagram

Dincolo de covorul roșu și ținutele din piele neagră pe care le-a purtat în ședințele foto de anul acesta, Gal ne arată că naturalețea rămâne cel mai bun truc de beauty. Până la urmă, să îți iei câteva minute doar pentru tine, la soare, fără griji și fără machiaj, s-ar putea să fie exact resetul de care ai nevoie săptămâna asta. Tu când ți-ai vizitat ultima dată propriul loc fericit?