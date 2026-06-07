Prințesa Charlene de Monaco a transformat grila de start de la Monaco Grand Prix într-un veritabil podium de modă duminică, pe 7 iunie. Apariția ei la evenimentul sportiv a fost marcată de o rochie maxi albă, fără mâneci, de inspirație grecească, o piesă vestimentară care pur și simplu atingea grațios pământul.

Alegerea ei nu este deloc întâmplătoare, iar aici intervine partea cu adevărat interesantă pentru garderoba noastră de vară. Ce-ar fi dacă am reuși să creăm o garderobă care ne simplifică viața, nu o complică? Gândește-te la o rochie parte peste parte, cu decolteu în V, strânsă în talie cu o curea subțire maro. Este exact acea siluetă care avantajează pe oricine și care demonstrează că eleganța asumată nu are nevoie de artificii complexe pentru a ieși în evidență.

O reteta stilistica testata

De fapt, Charlene pare să fi găsit formula perfectă pentru acest sezon de evenimente. Cu doar două zile înainte, vineri, 5 iunie, în timpul sesiunilor de antrenament de la Circuit de Monaco, ea a optat pentru o ținută aproape identică din punct de vedere structural. Atunci a purtat o rochie roșie vibrantă, cu fustă plisată care îi cădea până la glezne, completată de o curea roșie cu cataramă aurie, pantofi cu toc în aceeași nuanță și ochelari de soare statement. Iar pentru acea apariție a ales chiar să își schimbe coafura obișnuită, lăsându-și părul blond până la umeri liber, cu o cărare pe o parte.

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Dar duminică a ridicat miza cu accesorii moderne care au scos ținuta din anonimat. După cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, prințesa în vârstă de 48 de ani a accesorizat rochia albă cu un colier sculptural îndrăzneț în formă de val și o pereche de ochelari de soare supradimensionați, absolut necesari pentru soarele puternic monegasc. Părul ei blond, scurt și ondulat, a fost prins ordonat, cu șuvițele din față trecute elegant după urechi.

Și soțul ei a fost prezent pe circuit. Prințul Albert al II-lea de Monaco a însoțit-o pe grilă, purtând un sacou bleumarin și pantaloni gri, ținută formală pe care a relaxat-o vizibil adăugând o șapcă bleumarin și ochelari de soare.

Cine a mai atras privirile la boxe

Evenimentul de anul acesta a fost un magnet absolut pentru celebrități de primă mână. Kim Kardashian, care a oficializat recent pe Instagram relația cu pilotul britanic Lewis Hamilton în aprilie, a bifat o a doua apariție spectaculoasă duminică. După ce inițial a purtat un top negru din dantelă combinat cu o pereche de blugi, vedeta a revenit într-o rochie asimetrică, mulată, cu o singură mânecă lungă. Și-a prins părul într-un coc dezordonat care i-ar face concurență serioasă Pamelei Anderson, în timp ce sora ei, Khloé Kardashian, a mers pe o variantă asortată, alegând o rochie de mătase în tonuri neutre.

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Nu au lipsit nici figurile clasice de la Hollywood.

Actrița galeză Catherine Zeta-Jones și soțul ei, Michael Douglas, au sosit ținându-se de mână, amândoi optând pentru nuanțe de bleumarin. Ea a purtat o salopetă cu imprimeu curajos și o pălărie de soare, în timp ce el a mers la sigur cu un tricou polo clasic.

Abordarea minimalistă promite să domine sezonul cald. Urmează să vedem dacă această estetică relaxată va rămâne semnătura stilistică a prințesei și pentru restul aparițiilor oficiale din această vară.