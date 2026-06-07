Vineri seară, Fairmont Century Plaza s-a transformat în epicentrul eleganței hollywoodiene, dar de data aceasta cu un scop profund. Evenimentul a reușit să strângă peste 1.8 milioane de dolari pentru cercetarea sclerozei multiple, o boală care schimbă radical viața pacienților.

De ce ne atrag atenția astfel de seri, dincolo de sclipiciul rochiilor? Pentru că ne arată cum vizibilitatea și moda pot fi puse în slujba unei cauze vitale. Ai simțit vreodată că o ținută bună îți dă curajul să muți munții din loc? Exact asta au făcut și vedetele prezente, transformând o simplă apariție publică într-un motor de strângere de fonduri pentru tratamente inovatoare.

Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, ediția cu numărul 33 a galei anuale Race to Erase MS a fost găzduită de Nancy Davis, fondatoarea Center Without Walls. Fondurile sunt direcționate către o rețea de centre de top care colaborează pentru a găsi, până la urma un leac pentru această afecțiune.

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Strălucire în auriu și negru clasic

Când vine vorba de ținute, Jenna Dewan a fost pur și simplu radiantă. Actrița a ales o rochie aurie strălucitoare, fără mâneci, până în pământ, care i-a pus în valoare silueta. Iar părul coafat în valuri lejere a completat perfect aspectul natural, dar extrem de glam.

Dar stai să vezi abordarea lui Carmen Electra. Fosta vedetă din Baywatch a adus acel aer clasic hollywoodian pe covorul portocaliu cu o rochie neagră din satin, mulată pe corp, cu un decolteu în formă de inimă. Și da, machiajul dramatic smoky eyes și vârfurile roșcate ale părului blond au făcut-o imposibil de ignorat.

Eleganță atemporală și alegeri îndrăznețe

Jaime King ne-a predat o lecție superbă de minimalism. A purtat o bluză neagră transparentă cu mâneci lungi și o fustă fluidă din satin. Secretul ei? Un ruj roșu aprins și bijuterii delicate. Simplu, de efect și ușor de reprodus ca inspirație pentru o seară specială.

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Și veterana Jane Seymour a demonstrat că stilul nu ține cont de vârstă. A atras toate privirile cu o rochie neagră cu paiete și o pelerină spectaculoasă cu accente de pene. zâmbetul ei încrezător a fost de departe cel mai frumos accesoriu. Iar dacă te gândești să ieși din zona de confort, Joely Richardson a spart tiparele cu o rochie galbenă, vibrantă, cu mâneci bufante, aducând o pată de soare la eveniment.

Până la urmă, ce putem învăța din această paradă de stil? Că o ținută în care te simți bine, fie ea o rochie neagră atemporală sau un costum elegant pastelat, cum a purtat Kathy Hilton, îți dă încrederea necesară să fii prezentă și asumată. Când ai un eveniment important data viitoare, alege piesa aia care te face să te simți invincibilă.