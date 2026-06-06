Angelina Jolie a împlinit 51 de ani pe 4 iunie și a ales să sărbătorească în cel mai firesc mod posibil, alături de copiii ei în Los Angeles. Dincolo de pozele relaxate cu fiii ei, Knox și Pax, un detaliu mult mai dureros a ieșit la iveală despre ruptura definitivă de Brad Pitt.

Știm cu toatele că un divorț lasă urme adânci, dar când copiii aleg să șteargă complet numele tatălui din identitatea lor, situația capătă o cu totul altă greutate. Ne face să ne gândim de două ori la felul în care gestionăm conflictele de acasă și la impactul pe care îl au pe termen lung asupra copiilor noștri, mai ales când la mijloc sunt resentimente nerezolvate.

O decizie radicală asumată oficial

Maddox, fiul cel mare ajuns la 24 de ani, a depus actele pentru a renunța oficial la numele tatălui său. Așa cum a relatat Click recent, tânărul se numește acum Maddox Chivan Jolie, invocând un motiv strict „personal” în documente. El renunțase deja neoficial la numele Pitt încă din februarie, când a apărut pe genericul filmului „Couture”.

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Actele vorbesc de la sine.

Iar lucrurile nu se opresc aici. de simplu să ștergi un părinte din viața ta, dar se pare că și restul copiilor îi calcă pe urme. Shiloh a făcut demersurile legale anul trecut pentru a renunța la numele tatălui ei, în timp ce Zahara și Vivienne folosesc doar numele mamei în anumite ieșiri publice. La petrecerea de ziua mamei lor, Knox, în vârstă de 17 ani, a atras atenția cu noul său păr vopsit în nuanțe de portocaliu și roșu, ajutând-o pe Angelina să descarce bagajele din mașină, în timp ce Pax, de 22 de ani, le-a fost alături.

Ce spune Brad Pitt despre ruptura din familie

Te-ai gândit vreodată cum arată cu adevărat viața după o separare atât de toxică? Tensiunile vin pe fondul divorțului zgomotos dintre cei doi actori, o căsnicie care a durat din 2014 până în 2019. Actrița a invocat atunci diferențe ireconciliabile și l-a acuzat de abuz, lucruri pe care el le-a negat constant. Surse apropiate spun că actorul consideră relația cu doi dintre copiii săi ca fiind absolut imposibil de reparat.

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Dar viața merge înainte, iar actorul pare să accepte realitatea dură a consecințelor.

„Indiferent de greșeală, trebuie doar să înveți din ea și să mergi mai departe. Când ajungi la vârsta mea, îți dai seama cât de important este să fii înconjurat de oamenii pe care îi iubești și care te iubesc la rândul lor. Prieteni, familie și atât.” – Brad Pitt, Actor

Rănile din această familie par departe de a se vindeca prea curând. Actorul încearcă să își găsească liniștea, iar timpul va demonstra dacă o reconciliere cu propriii copii mai este măcar posibilă în anii următori sau dacă prăpastia dintre ei va deveni permanentă.