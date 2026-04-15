Ricky Martin și-a transformat cea mai recentă oprire din turneu într-o adevărată experiență de familie. Artistul a fost surprins în Buenos Aires, Argentina, alături de fiii săi gemeni, Valentino și Matteo, iar asemănarea izbitoare dintre ei a atras imediat atenția tuturor.

O vizită de familie în Argentina

Iar vizita nu este una oarecare. Starul a ajuns în capitala Argentinei înaintea unei serii de concerte programate în cadrul turneului său din America Latină. De data aceasta, însă, nu a fost singur. Fiii săi gemeni, Valentino și Matteo, l-au însoțit, iar fanii au observat imediat cât de mult seamănă adolescenții cu tatăl lor celebru în timp ce traversau împreună aeroportul.

Apariția lor a fost o reală surpriză.

Copiii, principala sa motivație

Dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor, Ricky Martin este, înainte de toate, tată. Deși își ține viața privată departe de ochii publicului, a subliniat în repetate rânduri că cei patru copii ai săi reprezintă centrul universului său. E drept că nu vorbește des despre ei, dar gesturile sale spun totul. La primirea premiului Latin Icon la VMA 2025, de exemplu, le-a dedicat lor distincția, spunând că tot ceea ce face este pentru ei.

Câți artiști de talia lui mai pun familia pe un asemenea piedestal, pe bune?

Dinamica unei familii moderne

Si nu vorbim doar de gemeni. Fiii săi, Matteo și Valentino, sunt acum adolescenți și au crescut, practic, pe drumuri, însoțindu-și tatăl în turnee. Aceștia au uneori un rol protector față de frații lor mai mici, Lucía Martin-Yosef și Renn Martin-Yosef. Potrivit artistului, cei mici sunt foarte creativi și deja interesați de muzică și artă. Se pare că talentul artistic (fie el muzical sau vizual) se moștenește în familie.

Relația cu fostul soț după divorț

Chiar dacă s-a despărțit de Jwan Yosef în 2023, dinamica familiei a rămas una armonioasă. Numai că, spre deosebire de multe despărțiri de la Hollywood, lucrurile stau puțin diferit aici. Cei doi mențin o relație apropiată și locuiesc în apropiere unul de celălalt, implicându-se activ împreună în creșterea celor patru copii.

Fie că se află în turneu sau petrece timp acasă, în Puerto Rico, Ricky Martin demonstrează că rolul de tată rămâne prioritatea sa absolută.