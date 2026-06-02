Știi momentul ăla când te așezi seara pe canapea, cu o cană de ceai, gata să te pierzi în drama ta preferată de pe Netflix? Ei bine, pregătește-te pentru o schimbare majoră. Sezonul cinci din Sweet Magnolias revine pe ecrane pe 11 iunie, dar fără unul dintre cele mai iubite personaje. Carson Rowland, actorul care dă viață personajului Ty Townsend, nu se va mai întoarce în pitorescul orășel Serenity.

Sincer, asta schimbă complet dinamica serialului. După patru sezoane în care am urmărit cu sufletul la gură povestea de dragoste complicată dintre Ty și Annie, absența lui lasă un gol uriaș pe ecrane. Dar, dincolo de ficțiune, decizia reflectă o realitate pe care multe dintre noi o cunoaștem prea bine: uneori, drumurile se despart pur și simplu pentru că oamenii aleg să își urmeze alte visuri.

De ce a plecat Carson Rowland

Într-un material publicat recent de Hellomagazine, s-a confirmat oficial că actorul de 28 de ani a ales să nu revină pentru sezonul cinci, optând pentru alte proiecte profesionale. Fanii își amintesc că sezonul patru s-a încheiat cu despărțirea dintre Ty și Annie, exact când toată lumea credea că și-au găsit în sfârșit liniștea.

Și totuși, despărțirea de echipa serialului pare să fie una cât se poate de amiabilă.

„În plecarea lui, am vrut să scoatem ce e mai bun din situație și să ne uităm la ce se întâmplă când oamenii îi părăsesc pe cei pe care îi iubesc pentru a urmări un vis.” – Sheryl J. Anderson, Showrunner

Iar colega sa de platou a ținut să liniștească fanii îngrijorați.

„A avut niște alte oportunități de care sunt foarte entuziasmată pentru el. Este un prieten foarte, foarte bun de-al meu, așa că asta este ceva cu adevărat captivant pentru el și pentru noi toți. Suntem cu toții în continuare foarte solidari cu el.” – Anneliese Judge, Actriță

O nouă viață în Manhattan

Dincolo de această absență notabilă, fetele noastre preferate schimbă peisajul. Noul sezon ne duce direct în agitația din Manhattan, după ce Maddie acceptă un job acolo. cine nu a visat măcar o dată să lase totul în urmă pentru un nou început într-un oraș mare? În același timp, Helen își plănuiește nunta mult așteptată cu Erik, iar căsnicia lui Dana Sue trece prin niște turbulențe inevitabile.

Întrebarea reală este cum se va redefini Annie acum, departe de umbra relației cu Ty. Sezonul cinci promite să ne scoată personajele din zona de confort, iar pe 11 iunie vom afla exact cine face față provocării orașului și cine cedează sub presiune.