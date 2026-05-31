Te-ai gândit vreodată cum ar fi să lași în urmă un proiect uriaș și sigur, doar pentru a paria absolut totul pe tine? Fix asta face acum Whitney Leavitt. Fosta vedetă din „The Secret Lives of Mormon Wives” tocmai a confirmat subtil că pregătește un reality show centrat exclusiv pe familia ei, în New York.

Dincolo de ecrane și drame regizate, mutarea ei ne arată ceva extrem de familiar nouă, femeilor. E momentul acela când simți că ai depășit o etapă din viața ta, fie că e vorba de un job stabil sau de un grup de prietene, și decizi să îți scrii propriul capitol asumat. Iar decizia ei de a lansa o companie de producție proprie demonstrează clar nevoia de a prelua controlul total asupra propriei narațiuni.

Un final de capitol spectaculos

Dar să ne amintim puțin cum s-a ajuns aici. După cinci sezoane pline în care a făcut parte din celebrul grup MomTok și a fost membru original al distribuției SLOMW, Whitney a simțit pur și simplu că e timpul să pună punct. Ieșirea ei din scenă a fost de-a dreptul inedită.

A anunțat totul chiar în timpul ultimei sale reprezentații în rolul Roxie Hart din musicalul de pe Broadway, „Chicago”. Și totuși, plecarea ei nu a fost o surpriză totală, având în vedere că dăduse indicii încă din martie 2026.

Indiciile de pe rețelele sociale

Zilele trecute, lucrurile s-au concretizat. Într-un material publicat recent de Theblast, aflăm că vedeta a postat pe TikTok un clip în care dansează alături de soțul ei, Conner, pe un sunet viral. Peste clipul video, mesajul a fost extrem de direct.

„Voi tot cereți un reality show Levitt… Aveți grijă ce vă doriți.” – Whitney Leavitt, personalitate TV

La descrierea postării, ea a adăugat sec faptul că „Levitt Media House Productions a fost ocupată”, alături de câteva emoji-uri sugestive. Faptul că și-a deschis propria companie de producție, anunțând anterior că lucrează la „ceva mare”, confirmă direcția clară spre independență.

Cifrele și anii petrecuți în lumina reflectoarelor și-au spus cuvântul. plecarea ei, atitudinea este una de împăcare.

„Sunt aproximativ patru ani din viața mea. De fiecare dată când am plecat, nu a fost cu recunoștință. Dar de data aceasta este. Se simte pur și simplu ca un capitol care se încheie în viața mea. Paharul meu este plin și pur și simplu simt că este timpul”, a explicat ea.

Părerile fanilor sunt împărțite

Numai că publicul nu este complet convins de această mutare. În timp ce unii fani sunt entuziasmați să vadă viața cuplului în New York, alții își pun întrebări serioase despre dinamica unui show solo.

„O spun fără pic de ură, sunt sincer curioasă dacă ar avea suficient conținut pentru un show interesant doar despre ea, având în vedere că SLOMW se bazează pe viețile a vreo 6 persoane și pe felul în care interacționează.” – Utilizator anonim, Reddit

Mingea este acum în terenul noii case de producție. Rămâne neclar dacă viața de familie din metropolă va putea susține un întreg sezon fără dramele de grup cu care publicul era obișnuit, iar fanii așteaptă acum un anunț oficial cu primele imagini difuzate.