Muzicianul David Anthony Burke, cunoscut sub numele de scenă D4vd, a fost arestat sub suspiciunea de crimă. Tânărul de 19 ani este acuzat că și-a ucis iubita, Celeste Rivas, în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în apartamentul ei din Hollywood pe 17 iulie.

Acuzații de crimă la Hollywood

Descoperirea macabră a fost făcută în apartamentul tinerei, situat în zona 6700 de pe Hollywood Boulevard. Potrivit medicilor legiști, Celeste Rivas a murit din cauza rănilor provocate de multiple împușcături. Cazul a fost imediat clasificat oficial drept omucidere.

O relație cu final tragic

Principalul suspect a fost identificat rapid de autorități. Iar acesta este chiar iubitul fetei, artistul D4vd. Poliția din Los Angeles (LAPD) a confirmat legătura dintre cei doi într-o declarație oficială, arătând că ancheta s-a concentrat rapid asupra lui Burke.

Recomandari Studioul de Pilates al vedetelor costă 59 de lire ședința și s-a deschis în Harvey Nichols

„Detectivii de la Omucideri au aflat că Burke era într-o relație cu victima și se crede că este responsabil pentru moartea ei,” au transmis autoritățile.

Arestat la mii de kilometri distanță

Arestarea nu a avut loc în California. Departe de scena crimei, Burke a fost reținut miercuri la locuința sa din Houston, Texas. El se află acum în custodia autorităților texane, urmând să fie transferat.

Situația lui juridică este clară.

Recomandari Hardee’s atacă segmentul premium cu 4 produse noi pe bază de coastă de vită

Potrivit LAPD, „Burke este reținut fără posibilitatea de cauțiune în Comitatul Harris, Texas, în așteptarea extrădării în Los Angeles pentru a fi acuzat de crimă.”

Cine este D4vd

Dar cine este, de fapt, D4vd? V-ați gândit vreodată cum sună o coincidență sumbră? Tânărul de 19 ani (născut chiar în Houston) a devenit faimos la nivel mondial cu piese precum „Here With Me” și, culmea, „Romantic Homicide”. E drept că titlul piesei sale de succes capătă acum o rezonanță complet sinistră, având în vedere acuzațiile extrem de grave care i se aduc.