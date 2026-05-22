Știi momentele acelea în care îți bei cafeaua dimineața și te uiți la un clip viral dintr-un late-night show american? Ei bine, unul dintre cele mai iubite programe de acest gen tocmai a ajuns la final. Stephen Colbert și-a luat rămas-bun de la The Late Show într-un mod care va rămâne în istoria televiziunii.

Un final cu Paul McCartney și un mesaj ascuns

De ce contează asta dincolo de ecran? Pentru că anularea nu a venit din senin. Arată clar ce se întâmplă când cineva, chiar și o vedetă uriașă, îndrăznește să critice conducerea. Iar decizia rețelei CBS de a opri franciza a fost anunțată în iulie anul trecut, la doar câteva zile după ce Colbert a criticat public Paramount, compania-mamă a postului.

Motivul supărării? Un acord financiar uriaș. Așa cum relatează Independent într-un articol recent, Paramount ajunsese la o înțelegere de 16 milioane de dolari cu Președintele american Donald Trump. Totul a pornit de la acuzațiile că emisiunea 60 Minutes ar fi editat înșelător un interviu din 2024 cu Kamala Harris, pe atunci vicepreședintă.

Ultimul act pe scena de la Ed Sullivan Theater

Ultimele minute ale transmisiunii au fost pur și simplu memorabile. Fără discursuri lacrimogene interminabile. În schimb, invitatul special Paul McCartney a condus o interpretare emoționantă a hitului The Beatles, „Hello, Goodbye”. Colbert a cântat la microfon, înconjurat pe scenă de familia sa și de echipa care a lucrat atâția ani la acest show istoric.

Dar că nu s-a terminat așa simplu.

Și aici vine ironia fină la adresa șefilor. Pe fundalul melodiei, Colbert și McCartney au fost filmați în culise, stând lângă un panou electric cu o manetă pe care scria „Late Show”. Prezentatorul i-a făcut un semn discret lui McCartney. Artistul a tras maneta și a tăiat efectiv curentul în legendarul Ed Sullivan Theater. O săgeată directă către decizia CBS de a anula seria.

Clădirea a rămas acum pe întuneric, transformată printr-o animație într-un simplu glob de zăpadă lăsat pe o stradă din New York. Mingea este acum în terenul lui Colbert, iar fanii așteaptă să afle ce rețea de televiziune va risca un contract cu un prezentator care nu se teme să își înfrunte propriii șefi.